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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA-AA
27.09.2019 - 10:18, Son Güncelleme:/

İstanbul'da 14 okul tatil edildi

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'daki dokuz ilçede 14 okulda eğitime ara verildi.

İstanbul'da 14 okul tatil edildi
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İstanbul Valiliği, hasar ihbarında bulunulan 55 okulun tamamının kontrol edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Hasar ihbarında bulunulan 55 okulumuzun tamamı kontrol edildi. Detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen dokuz ilçede 14 okuluda bugün bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi. Belirtilen okullar haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmadı."

İŞTE TATİL OLAN OKULLAR:
Sultangazi: İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa: Vafe Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece: Mimiar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri: Prof. Dr. Besim Üstüner Anaokulu
Arnavutköy: Şepit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu
Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca: Arif Nihat Asya MTAL

MARMARAEREĞLİSİ'NDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde de eğitime bugün ara verildi. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem nedeniyle, kaymakamlık kararıyla, ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

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