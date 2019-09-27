İstanbul'da 14 okul tatil edildi
İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'daki dokuz ilçede 14 okulda eğitime ara verildi.
İstanbul Valiliği, hasar ihbarında bulunulan 55 okulun tamamının kontrol edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Hasar ihbarında bulunulan 55 okulumuzun tamamı kontrol edildi. Detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen dokuz ilçede 14 okuluda bugün bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi. Belirtilen okullar haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmadı."
İŞTE TATİL OLAN OKULLAR:
Sultangazi: İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa: Vafe Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece: Mimiar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri: Prof. Dr. Besim Üstüner Anaokulu
Arnavutköy: Şepit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu
Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca: Arif Nihat Asya MTAL
MARMARAEREĞLİSİ'NDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde de eğitime bugün ara verildi. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem nedeniyle, kaymakamlık kararıyla, ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.
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