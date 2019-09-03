'İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır'
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala tüm hazırlıkların tamamlanması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Sezonun öğretmenler açısından başladığını anlatan Yazıcı, bu yıl kente gelen 4 bin öğretmenle yeni bir başlangıç yapılacağını belirtti.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Maltepe Üniversitesi'nde katıldığı programda, yeni dönem için hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. Maltepe Yazıcı, Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı’nda okula uyum çalışmalarının 5-6 Eylül'de yapılacağını söyledi.
2019-2020 eğitim öğretim yılının öğretmenler açısından başladığını anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:
"Öğretmenlerimizin seminer çalışmaları başlıyor. Aynı zamanda bu hafta içerisinde, 5-6 Eylül'de okula uyum çalışmalarımız olacak. Özellikle ana sınıfı, 5'inci sınıf, hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencilerimiz 5-6 Eylül'de okulu, okuldaki öğretmenlerini, okul görevlilerimizi, okul çevresini tanıyacak. Arkadaşlarıyla tanışıp kaynaşacaklar ve bu iki gün boyunca aslında okula bir intibak dönemi yaşayacaklar. Bu özel çevrede bulunmanın aslında mutluluğunu da yaşayacaklar. Her öğretim düzeyi arasındaki geçiş, mutlaka öğrencilerimiz açısından belli bir hazırlık gerektirebiliyor. Bu sene de belirttiğim iki gün içerisinde gerçekleşecek.
4 BİN YENİ ÖĞRETMEN GELDİ
Yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Diğer yandan eğitim öğretim dönemimizle ilgili çalışmalarımız ağırlıklı bir düzeyde tamamlandı. Ancak bu hafta bazı okullarımızla ilgili ek yaptığımız çalışmalar var. Bu yönüyle bu haftamızı da hazırlıkla geçireceğiz, hafta sonu dahil. Böylelikle 2019-2020 eğitim öğretim yılımıza bütünüyle hazırlanmış olacağız. Yine bu sene öğretmenlerimiz de eğitim öğretim dönemine seminer çalışmalarının dışında, birlikte zümre toplantılarımız, il düzeyinde uygulanacak projelerin tartışılması, rehberlik çalışmalarımız, okullarımızda alınması gereken önlemler konusunda da öğretmenler kurulları, zümre kurulları gibi kurullarla bu hafta içerisindeki çalışmalarını sürdürecek. Aynı zamanda bu sene öğretmenlerimize 4 bin daha öğretmenimiz eklendi. 4 bin yeni meslektaşımız geldi, onlar için de bir başlangıç olacak. Ben çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız için sağlık, huzur, verim dolu bir yıl geçirmeyi umuyorum.”
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