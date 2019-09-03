'İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri'İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır'
GeriEğitim 'İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
İHA
03.09.2019 - 13:00, Son Güncelleme:/

'İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala tüm hazırlıkların tamamlanması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Sezonun öğretmenler açısından başladığını anlatan Yazıcı, bu yıl kente gelen 4 bin öğretmenle yeni bir başlangıç yapılacağını belirtti.

'İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır'
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Maltepe Üniversitesi'nde katıldığı programda, yeni dönem için hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. Maltepe Yazıcı, Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı’nda okula uyum çalışmalarının 5-6 Eylül'de yapılacağını söyledi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının öğretmenler açısından başladığını anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:
"Öğretmenlerimizin seminer çalışmaları başlıyor. Aynı zamanda bu hafta içerisinde, 5-6 Eylül'de okula uyum çalışmalarımız olacak. Özellikle ana sınıfı, 5'inci sınıf, hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencilerimiz 5-6 Eylül'de okulu, okuldaki öğretmenlerini, okul görevlilerimizi, okul çevresini tanıyacak. Arkadaşlarıyla tanışıp kaynaşacaklar ve bu iki gün boyunca aslında okula bir intibak dönemi yaşayacaklar. Bu özel çevrede bulunmanın aslında mutluluğunu da yaşayacaklar. Her öğretim düzeyi arasındaki geçiş, mutlaka öğrencilerimiz açısından belli bir hazırlık gerektirebiliyor. Bu sene de belirttiğim iki gün içerisinde gerçekleşecek.

4 BİN YENİ ÖĞRETMEN GELDİ
Yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Diğer yandan eğitim öğretim dönemimizle ilgili çalışmalarımız ağırlıklı bir düzeyde tamamlandı. Ancak bu hafta bazı okullarımızla ilgili ek yaptığımız çalışmalar var. Bu yönüyle bu haftamızı da hazırlıkla geçireceğiz, hafta sonu dahil. Böylelikle 2019-2020 eğitim öğretim yılımıza bütünüyle hazırlanmış olacağız. Yine bu sene öğretmenlerimiz de eğitim öğretim dönemine seminer çalışmalarının dışında, birlikte zümre toplantılarımız, il düzeyinde uygulanacak projelerin tartışılması, rehberlik çalışmalarımız, okullarımızda alınması gereken önlemler konusunda da öğretmenler kurulları, zümre kurulları gibi kurullarla bu hafta içerisindeki çalışmalarını sürdürecek. Aynı zamanda bu sene öğretmenlerimize 4 bin daha öğretmenimiz eklendi. 4 bin yeni meslektaşımız geldi, onlar için de bir başlangıç olacak. Ben çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız için sağlık, huzur, verim dolu bir yıl geçirmeyi umuyorum.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
'İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır'
YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı: Üniversite ek tercihleri ne zaman?
Kolay adımlarla E-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt işlemi nasıl yapılır?