İstanbul ve Ankara ‘en iyi öğrenci şehri’ listesinde
QS’in yeni yayınladığı ‘En İyi Öğrenci Şehirleri 2019’ sıralamasında Türkiye’den de iki şehir yer aldı. İstanbul 71, Ankara ise 89’uncu sırada temsil edildi.
2018 sıralamasına göre sıra kaybı yaşandı. İstanbul geçen yılki sıralamada 67’nci, Ankara ise 82’nci sırada temsil edilmişti. QS, 2019 en iyi öğrenci şehirlerini anketler, öğrenci çeşitliliği, dünya sıralamasındaki yükseköğretim kurumlarının performansları, çekicilik, yaşam masrafları ve iş imkânları kriterlerine göre sıraladı. Buna göre öğrenciler için en iyi şehir, University College London (UCL) gibi lider üniversitelerin yer aldığı Londra oldu. Geçen yılki konumunu koruyan bu şehri, sırasıyla Tokyo, Melbourne, Münih ve Berlin takip etti. Dünyada uluslararası öğrenci sayısıyla ilk sırada yer alan ABD’den hiçbir şehir ilk 10’a giremedi.
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