İstanbul Valisi Yerlikaya: Kar tatili veremedik, 15 tatil veriyoruz

2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin son zili çaldı. 1 milyonun üzerinde öğretmen ve 18 milyon öğrenci karnelerini alarak 15 gün sürecek yarıyıl tatiline başladı. İstanbul’daki bazı öğrenciler karnelerini Bahçelievler Yayla İlkokulu’nda düzenlenen törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın elinden aldı. İlk kez karne alacakları için heyecanlı olduklarını belirten birinci sınıf öğrencilerinden kimi tatilde bol bol oyun oynayacağını, kimiyse gezeceğini ve kitap okuyacağını söyledi.

Göreve geldiğinden beri öğrencilerin kar tatili sorduğunu belirten Vali Yerlikaya, "Kar tatili veremedik. Ama işte size bugün 15 koca gün tatil veriyoruz" dedi. Öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve İstanbul'u keşfetmelerini söyleyen İstanbul Valisi, şöyle konuştu:

'2 MİLYON ÖĞRENCİMİZ KARNE SEVİNCİNE ULAŞTI'

"2018-2019 eğitim yılının son günü, karne günü. Az önce gözümüzün aydınlığı, geleceğimiz olan çocuklarımıza karnelerini verdik. Onların ilk karne sevinçlerine tanıklık ettik. Bugün İstanbul'umuzda 6 bin 653 resmi ve özel okulumuzda 2 milyon 741 bin 423 öğrencimiz karne sevincine ulaştı. 146 bin öğretmenimiz, irfan ordumuz, velilerimiz adına onlara bu şehrin valisi olarak teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Onlar da tatile çıkıyorlar. Bugün evlerimizde karne sevinci var. Karnedeki notları ne olursa olsun, onlar bizim yavrularımız, neslimiz, geleceğimiz. Onların başarılarını devam ettirmeleri için çabalayacağız. Arzu etmediğimiz, şu an için hoşnut olmadığımız notlarımız varsa sevgiyle, iyilikle, berberlikle yavrumuzu daha çok kucaklayacağız. Başarılarını arttırma noktasında daha çok gayret göstereceğiz.

İstanbul'da 3 Kasım'da göreve başladım. Sosyal medyada bana hep ‘Kar tatili, kar tatili’ diyen öğrencilerimize hiçbir cevap veremedim. Çünkü meteoroloji ve AKOM'dan, yaşamın inkıtaya uğramayacağına dair bilgi geldiği için herhangi tatil veremedik. Ama işte size bugün 15 koca gün tatil veriyoruz. Tüm öğrencilerimizin bu tatilde doya doya dinlenmelerini, İstanbul'umuzu keşfetmelerini, henüz görmedikleri müzelerimiz, tarihi yerlerimiz varsa mutlaka dinlenirken gezmelerini, İstanbul'u en iyi şekilde bilmelerini istiyoruz. İkinci dönemi daha azimli, daha zinde, heyecanlı gelmelerini, okullarına büyük bir heyecanla kavuşmalarını diliyorum."