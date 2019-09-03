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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
03.09.2019 - 09:44, Son Güncelleme:/

İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt işlemi nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) için kayıt işlemleri 2 Eylül itibariyle alınmaya başlandı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde İstanbul Üniversitesi AUZEF üzerinden 2. üniversite kapsamında eğitim almak isteyen birçok öğrenci adayı, kayıt işlemlerini kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Peki, AUZEF kayıt işlemi nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt işlemi nasıl yapılır?
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AUZEF kayıt işlemleri için kılavuz yayımlayan İstanbul Üniversitesi, adayların 02-30 Eylül tarih aralığında başvurularını tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Peki, 2. üniversite kapsamında başvuranların AUZEF kayıt işlemleri nasıl yapılabilecek? İşte, AUZEF kayıt ekranı ve süreci hakkında bazı bilgiler

AUZEF KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AUZEF kayıt başvurusunda öğrencilerin izleyeceği adımlar şu şekilde olacak;

1-http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz.
(“Kullanıcı adı” ve ”Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) Mail adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz. 

2-http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden sisteme belirlediğiniz parola ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak
fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz. 

3-Yüz hatlarınızın belli olduğu (vesikalık) bir fotoğraf yükleyiniz. Yaptığınız başvuruda sisteme eklediğiniz fotoğraf incelenerek başvurunuz
onaylanacak ya da fotoğrafınızı güncellemeniz için reddedilecektir. Fotoğrafı reddedilen adayların başvuruları, fotoğraflarını güncelledikten sonra tekrardan incelenecektir. Profil alanındaki “Fotoğraf Değiştir” sekmesini tıklayarak yüklemek istediğiniz fotoğrafı bulup “Aç” sekmesini tıklayınız. Fotoğrafın boyutunu ayarladıktan sonra kaydediniz.

4-Bazı uyarılar:

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları fakülteleri ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir.

Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabilir.

Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına başvuru yapabilir.

Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Başvurusu gerçekleşen adayların başvurularına onay verildikten sonra program değişikliği yapılamaz.

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun
oldukları aynı programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar. Başvuru işlemi için ana sayfasındaki “İkinci Üniversite Başvuru” linkini tıklayınız.

5-Eğitim bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Adaylar, bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettikten sonra “Kullan” butonunu tıklayarak ilerlemelidir. (Birden fazla programdan mezun ya da öğrenci olan adayların başvuruda bulunurken kullanmak istedikleri programı seçerek ilerlemeleri gerekmektedir.) Tercih edilen program kısmından “Başvurmak İstenilen Programı” seçiniz, “Kaydet” butonuna tıklayınız.

YÖKSİS’TE EĞİTİM BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLAR; “Eğitim Bilgilerini” mezunu ya da öğrencisi olduğu üniversite ile görüşüp YÖKSİS’e aktarması GEREKMEKTEDİR.

6- Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası” SMS ile gönderilecektir. Referans numarası ile Halkbank
Şube/ATM’lerinden ya da Sanal Postan ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

NOT: Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir.

Başvurunuz onayladıktan sonra referans numaranızı AKSİS öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrenmek için, “Kullanıcı Adı” ve “Parola” ile aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)”ni tıklayınız.

7- Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

NOT: Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 35,5 TL katkı payı alınmaktadır.

NOT: ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE! Engelli, şehit/gazi yakını ve hükümlü öğrenci adayları aşağıdaki linkten daha detaylı bilgiye ulaşabilir.

8- Ödeme işlemini gerçekleştiren adayların kayıt işlemleri en kısa sürede gerçekleşecektir. Kayıt durumunuzu AKSİS otomasyon sistemi “Özlük Bilgileri” kategorisinde “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt Yenilemedi” ise kayıt işleminiz tamamlanmış olup Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi işleminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecek ve kaydınız aktif hale gelecektir.

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 35,5 TL katkı payı alınmaktadır.

KAYIT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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