İstanbul sınavla öğrenci alan liseler ve yüzdelik dilimleri
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu kapsamda Adana sınavla öğrenci alan liseler ve yüzdelik dilimleri de merak konusu oldu. İşte, İstanbul'da sınavla öğrenci alan liselere ilişkin tüm bilgiler...
MEB tarafından, 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Adana'da ikamet eden öğrenciler de şehirlerindeki liselere ait yüzdelik dilimlerini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
TERCİHLER 1-12 TEMMUZ TARİHLERİNDE
LGS tercihleri, E-Okul üzerinden 01-12 Temmuz tarihlerinde öğrenci velileri tarafından gerçekleştirilebilecek. Tercihlerini internet üzerinden gerçekleştirmek istemeyen veliler, herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden bu işlemlerini tamamlayabilecek. Son olarak yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
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