İstanbul Öğretmen Akademileri sömestirde 2 bin öğretmeni ağırladı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Öğretmen Akademileri, buluşma, söyleşi, seminer, panel, konser, kültür ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yaptı. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda sömestir tatilinde de öğretmenlere katkı sunan akademilerde, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için özel eğitim, liderlik, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, iletişim becerileri, arduino, akıl-zeka oyunları ve proje eğitimleri verildi. Yarıyıl tatilinde 2 bin 183 öğretmen, çeşitli uzmanlık alanlarından kişilerle bir araya gelerek, farklı görüşlerden ortak akıl oluşturuldu.

‘EĞİTİME FARKLI PENCERELERDEN BAKABİLMEYİ BAŞARDIK’

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Yazıcı, şöyle devam etti:

“İstanbul Öğretmen Akademileri kapsamındaki faaliyetler çeşitlendi ve gönüllülüğe dayanıyor. Öğretmenlerin 2023 Vizyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimde kullanılabilecek özgün uygulamalara, tasarımlara yönelmeleri çok değerli. Bu sayede öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşımla öğrenme yolculuklarını sürekli kıldıklarını, hayata ve eğitime farklı pencerelerden bakabilmeyi başardık. Akademide gerçekleşen etkinliklerle öğretmenlerin çok yönlü gelişimlerine katkı sunduk ve yeni ufuklar açtık. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak için zamanın ruhunu iyi okuyarak var olan değerlerimize yenilerini ekleyip o değerleri kurum kültürümüze ve uygulamalarımıza dahil etmemiz gerekiyor. Bu perspektifle yarıyıl tatilinde de planladığımız akademi ve atölye etkinlikleriyle bu özel atmosferi birlikte güzelleştirmeye devam ediyoruz."