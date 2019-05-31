İstanbul Milli Eğitim ile Boğaziçi’nden yeni işbirliği
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi, ölçme değerlendirme alanında planlı çalışmalar yürütülmesi, öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek eğitim hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesi ve öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle artırılması için işbirliği yapacak.
‘Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Eğitimde Ölçme Değerlendirme Faaliyetlerinin Uygulanması ve Geliştirilmesi Kapsamında İşbirliği Protokolu’ İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan tarafından imzalandı.
'BOĞAZİÇİ İLE HER ALANDA İŞBİRLİĞİ İSTİYORUZ'
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ölçme-değerlendirme merkezlerini kurarken bunların sadece İstanbul değil 81 ilde yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi. Yazıcı, özellikle İngilizce öğretiminde eğitmen eğitimi başta olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi ile her alanda işbirliği yapmak istediklerini belirtti.
PISA ANALİZ EDİLECEK
Protokolle yürütülmesi planlanan ulusal ve uluslararası ölçekte nitelikli ölçme değerlendirme faaliyetlerinin uygulanması ve geliştirilmesi kapsamında, PISA, TIMSS, ABİDE ve il izleme araştırmalarının analizi, istatistiki verilerin değerlendirilmesi ve bu alanda ilgili okul başarı/başarısızlık nedenleri üzerinde akademik çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Ayrıca eğitim öğretimin niteliğini geliştirmeye dönük, uygun olan branş ve alanlarda zümre danışmanı olarak görev yapan akademisyenlerin, İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi çalışmalarına katılmalarının sağlanması hedefleniyor.
ÖĞRETMEN EĞİTİMNLERİNE DESTEK
Protokol, eğitimin niteliğinin artırılması amaçlı olarak, öğretmenlere ölçme değerlendirme çalışmalarında sunulacak hizmet içi eğitimlerle mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve proje yürütme kurulunca belirlenen alanlarda, eğitim, öğretim, yönetim ve protokol kapsamına giren diğer çalışma alanlarında araştırmalar yapılmasını öngörüyor. Araştırma sonuçlarının ve diğer çalışmaların sonuçlarının, kitap, makale, dergi ve bülten gibi yayınlara dönüştürülmesi planlanıyor.
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