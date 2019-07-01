İstanbul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları ile tercihlerinizi belirleyin
İstanbul'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları, 1 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihleri ile birlikte araştırılan konu olmaya başladı. İstanbul'da ikamet eden binlerce kişi, yüzdelik dilimler ve taban puanlar için araştırmalarına başladı. İşte, LGS tercihleri için çok önemli bir yere sahip olan yüzdelik dilimler ve taban puanları hakkında detaylı bilgiler
Yüzdelik dilimler aracılığıyla LGS tercihleri yapabilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek olan adaylar, bu bilgilere göre 15 tercih yapacak. İşte, İstanbul lise yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler
TERCİH ROBOTU YAYINDA
MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.
Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.
Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyor.
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