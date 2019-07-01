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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
01.07.2019 - 11:09, Son Güncelleme:/

İstanbul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları ile tercihlerinizi belirleyin

İstanbul'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları, 1 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihleri ile birlikte araştırılan konu olmaya başladı. İstanbul'da ikamet eden binlerce kişi, yüzdelik dilimler ve taban puanlar için araştırmalarına başladı. İşte, LGS tercihleri için çok önemli bir yere sahip olan yüzdelik dilimler ve taban puanları hakkında detaylı bilgiler

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Yüzdelik dilimler aracılığıyla LGS tercihleri yapabilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek olan adaylar, bu bilgilere göre 15 tercih yapacak. İşte, İstanbul lise yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler

TERCİH ROBOTU YAYINDA

MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.

Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyor.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TÜM İLLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ 

İstanbul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları ile tercihlerinizi belirleyin

İstanbul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları ile tercihlerinizi belirleyin

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