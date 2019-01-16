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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
AA
16.01.2019 - 16:59, Son Güncelleme:/

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Toplumlar, eğitim kurumları vasıtasıyla dönüşür

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Toplumlar, eğitim kurumları vasıtasıyla çok yönlü olarak dönüşümü gerçekleştirir. Bu süreçte ülkenin ekonomisi, sanayisi, toplumsal hayatı başta olmak üzere birçok dinamiğinde dönüşümünün beklentisidir aslında eğitim kurumunun yapacakları. Bu bağlamda ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları aslında eğitimle birlikte gerçekleştirilecek. Eğitim kurumu da kendisinden beklenen liderlik sürecini de yerine getirecektir" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Toplumlar, eğitim kurumları vasıtasıyla dönüşür
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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen '2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı', Sabancı Öğretmenevi'nde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde eğitimde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili faaliyetlerin  uygulamasındaki farklılıkların tespit edilmesi, risklerin, ihtiyaçların ve önerilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, Vizyon Belgesi'nde yer alan 20 konunun içerdiği hedefleri kapsıyor.

Temel eğitimden erken çocukluk dönemi eğitimine, orta öğretimden mesleki teknik eğitime, özel eğitimden insan kaynakları eğitimine kadar birçok alanı içeren çalıştayda, Vizyon Belgesi'nde yer alan başlıklar, kendi içinde birbirine yakınlığına dikkat edilerek, her biri hedef kitlesi ve çalışma ortamları birbirinden farklı olan üç küme ve dokuz grupta ele alındı.

'EĞİTİM KENDİ İÇİNDE PARADOKS TAŞIR'
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, toplumların eğitim kurumları vasıtasıyla çok yönlü olarak dönüşümü gerçekleştirdiğini söyledi. Yazıcı, şöyle devam etti:
"Bu süreçte ülkenin ekonomisi, sanayisi, toplumsal hayatı başta olmak üzere birçok dinamiğinde dönüşümünün beklentisidir aslında eğitim kurumunun yapacakları. Bu bağlamda ülkemizin 2023 vizyonu, 2053 ve 2071 vizyonları aslında eğitimle birlikte gerçekleştirilecektir. Eğitim kurumu da kendisinden beklenen liderlik sürecini de yerine getirecektir. Çünkü eğitim kendi içinde paradoks da taşır. Hem kendi kültürünü, geleneğini gelecek kuşaklara aktarır, aynı zamanda değişimi de başlatır. Değişimin kodlarını da topluma yansıtır."

Yazıcı, bütün ilçelerde gerçekleştirilen ilçe vizyon çalıştaylarının sonuçlarını ele alıp, bakanlığına ve kurumlara katkı sağlayacak bir yol haritası ortaya koymak için gayret edeceklerini belirtti.

 

'ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERE ROL MODEL OLACAK KİŞİ'
Akademisyenler, öğretmenler, eğitim yöneticileri, müfettişler, veliler ve öğrencilerin katıldığı çalıştay öncesi, 2023 Eğitim Vizyonu'yla ilgili panel düzenlendi. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dokunarak, pratik yaparak, uygulamalı öğrenmenin önemli olduğu, yetenek ve becerilerin ön plana çıktığı bir çağda yaşandığına değinerek, "Böyle bir ortamda öğrencileri askeri bir düzenle eğitme gibi alışkanlığın muhakkak sorgulanması gerekiyor. Bu tip öğrenmede öğrenci dikkatini veremiyor, odaklanamıyor. Beyin temelli öğrenmede 'Öğrencinin merak ve hayret duygusunu nasıl uyandırırız?'a bakmak ve bunu uyandırabilmek için de merak ve hayret duygusunu ihtimal iklimi içinde tutmak gerekiyor. Bir öğretmen sürprizlerle merak ve hayret duygusunu harekete geçirerek bir yöntem geliştirebilirse, bununla ilgili bir model oluşturabilirse, öğrenciler Nobel kazanma, yeni keşif yapma, yeni bir şeyler yapma heyecanı kazanıyor" dedi.

Öğretmenin liderliğinin önemine dikkati çeken Tarhan, "Öğretmenler buna inanmazsa, istediğimiz kadar vizyon toplantısı yapalım, sonuç alınmaz. Öğretmenin liderliği önemli. Öğretmen sınıfta öğrencilere psikolojik üstünlük, duygusal liderlik sağlayarak onları bu konuda yönetebilirse yetenekler ortaya çıkıyor. Fiziki gelişmeler alttan yukarıya doğru olur genelde ama kalite, vizyon gelişmeleri daha çok yukarıdan aşağı doğru olur. Lider öğretmendir ve öğrencilere rol model olacak kişidir" diye konuştu.

Tarhan, İngiltere'de yapılan 'yalnızlık çalışması'na göre 16-24 yaş grubunda dijital bağımlılık nedeniyle sosyal ve psikolojik izolasyon olduğunu aktarırken, gençleri geleceğe hazırlarken onlara insani değerleri de öğretmek gerektiğini söyledi. Okulda şiddetin ve öğrencilerin okula silah götürmesinin artması konusunda ABD Savunma Fonu'nun 'ABD Gençliğinin Bir Günü' başlıklı raporuna işaret eden Tarhan, Harvard ve Yale üniversitelerinde sözünde durma, yalan söylememe, bağışlayıcılık, minnettarlık ve paylaşımcılık gibi insani değerlerin dersin yoğun talep gördüğünü anlattı.

'PEK ÇOK ÜLKEYE ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLİR'
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar da 2023 Eğitim Vizyonu'nun çok kapsayıcı olduğunu belirterek, "Eğitime konu olan, eğitimin muhatabı olan insanın çok küçük yaşlarından ölene kadar eğitimini öngören bir vizyonla karşı karşıyayız. Yaşam boyu eğitim felsefesi zannediyorum buna işaret ediyor" dedi.

Marmara Üniversitesi'nin ortaya konulan vizyonu takdirle karşıladığını söyleyen Özvar, "Gerek bu eğitimi yürütecek gerekse bu eğitimden istifade edecek insanların metinde sözü edildiği şekilde insanı önceleyen, merkeze alan bir varlık anlayışına sahip olması gerektiği vurgulanıyor. Bu gerçekten önemli. Eğitimde yokluğunu hissettiğim şeylerin başında bir felsefi hedef, bir gaye geliyordu. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu eğitim vizyonuyla sadece kendisine değil, çevresindeki pek çok ülkeye, coğrafyaya da örnek teşkil edebileceğine inanıyorum" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Türkiye'de yüksek öğretimde 7 milyon 600 bin, üniversite öncesi 18 milyon öğrenci olduğunu anlatarak "Yüksek öğretim yaşı olarak bizde 20-34 yaş arası düşünülür. 34 yaş altında 40 milyon üzerinde nüfusumuz var. Bu, karşı karşıya olduğumuz yükün ne kadar ağır olduğunu anlatıyor. Sorumluluk hepimizin üzerinde. Hem hedefleri hem uygulanması bakımından bunun planlanması lazım, kendi haline bırakılacak bir iş değil" dedi.

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