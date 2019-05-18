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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

İstanbul-Erzincan kütüphane köprüsü... Gittiler taşıdılar kurdular

İstek Vakfı Kemal Atatürk Okulları öğrencileri, Erzincan’ın Geçit beldesinde dezavantajlı koşullarda eğitim veren Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’na kendi elleriyle kütüphane kurdu, 6 bin de kitap bağışladı.

İstanbul-Erzincan kütüphane köprüsü... Gittiler taşıdılar kurdular
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Kemal Atatürk Okulları Kampüs Müdürü Ferahnaz Eroğlu, Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’na kütüphane kurulmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Anadolu lisemizdeki öğrencilerden bazıları bir gün bana gelerek bir köy okuluna kütüphane yapmak istediklerini söyledi. 22 öğrenci, bir rehber öğretmen ve müdür yardımcısı eşliğinde çalıştı. Projede görev yapan öğrencilerimiz, kitap kampanyası için kampüsümüzde ilkokuldan liseye tüm sınıflarda duyuru yaptı. Kısa sürede 6 bine yakın kitap toplandı. Erzincan’da da bir marangozla iletişime geçildi.

İstanbul-Erzincan kütüphane köprüsü... Gittiler taşıdılar kurdular

Yapılan rafları, dolapları kendi elleriyle taşıyıp, okulda kütüphaneyi oluşturdular. 3 gün kaldıkları okulda, okul yönetimi ve öğrencileri tarafından çok güzel karşılandılar. Erzincan’dan döndüklerinde hepsi hayatlarında yaptıkları en önemli işin bu olduğunu dile getirdi. Eğitimde en önemli amacın iyi insan yetiştirmek olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimiz artık ‘iyilik elçileri’ oldular. Ben eminim ki sadece bu tecrübe bile onların tüm hayatında yer edecek ve dokundukları her insanı güzel işler yapmaya yönlendirecek vizyon sağlayacak.”

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