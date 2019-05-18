İstanbul-Erzincan kütüphane köprüsü... Gittiler taşıdılar kurdular
İstek Vakfı Kemal Atatürk Okulları öğrencileri, Erzincan’ın Geçit beldesinde dezavantajlı koşullarda eğitim veren Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’na kendi elleriyle kütüphane kurdu, 6 bin de kitap bağışladı.
Kemal Atatürk Okulları Kampüs Müdürü Ferahnaz Eroğlu, Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’na kütüphane kurulmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Anadolu lisemizdeki öğrencilerden bazıları bir gün bana gelerek bir köy okuluna kütüphane yapmak istediklerini söyledi. 22 öğrenci, bir rehber öğretmen ve müdür yardımcısı eşliğinde çalıştı. Projede görev yapan öğrencilerimiz, kitap kampanyası için kampüsümüzde ilkokuldan liseye tüm sınıflarda duyuru yaptı. Kısa sürede 6 bine yakın kitap toplandı. Erzincan’da da bir marangozla iletişime geçildi.
Yapılan rafları, dolapları kendi elleriyle taşıyıp, okulda kütüphaneyi oluşturdular. 3 gün kaldıkları okulda, okul yönetimi ve öğrencileri tarafından çok güzel karşılandılar. Erzincan’dan döndüklerinde hepsi hayatlarında yaptıkları en önemli işin bu olduğunu dile getirdi. Eğitimde en önemli amacın iyi insan yetiştirmek olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimiz artık ‘iyilik elçileri’ oldular. Ben eminim ki sadece bu tecrübe bile onların tüm hayatında yer edecek ve dokundukları her insanı güzel işler yapmaya yönlendirecek vizyon sağlayacak.”
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