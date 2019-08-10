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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
10.08.2019 - 15:36, Son Güncelleme:/

İstanbul, Erasmus projelerinde ilk sırada

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projeleri, Erasmus Programı 2019 yılı proje başvurularında hibe desteği almaya hak kazandı.

İstanbul, Erasmus projelerinde ilk sırada
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Erasmus Programı 2019 yılı kapsamında yüksek öğretim, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik ve spor alanlarında hazırlanan projelere hibe desteği veriliyor. Türkiye'de eğitim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları hibe desteği için proje başvurusunda bulundu. Erasmus Programı 2019 yılı kapsamında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan 199 proje hazırladı.

Projelerin alt dağılımı, 'KA2 yani iyi uygulamaların değişimine yönelik stratejik ortaklıklar altında 136 proje', 'KA1 mesleki eğitim 51 proje', 'KA1 okul eğitimi 7 proje' ve 'KA1 yetişkin eğitimi 5 proje' şeklinde sıralandı. Başvuru yapan kurumlara 6 milyon 114 bin 227 avro tutarında proje hibe desteği verilecek. Projeler sayesinde öğretmen ve öğrencilerin hareketlilik faaliyetleri desteklenerek, kurumsal ve uluslararası kapasitelerinin arttırılması sağlanacak.

'Kendimizi geliştirmek ve farklı uygulamaları tanımak için çaba harcıyoruz'
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Erasmus Programı'nın eğitimciler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını söyledi. Ülke genelinde kabul edilen proje başvuru sayısı bakımından İstanbul'un birinci sırada yer aldığını belirten Yazıcı, şöyle devam etti:
"Kültürel yakınlaşmayı sağlayan Erasmus Programı kapsamında yapılan projelerimizden 199'u kabul edildi. Biz bunu çok olumlu karşılıyoruz ve ileride daha da çok sayıda kurumumuzun Erasmus Programı'ndan yararlanacağını öngörüyoruz. Toplam bütçesi hayli yüksek olan proje hibeleri Erasmus Programı'nın önemini eğitim hayatımızda daha anlaşılır hale getiriyor. Sosyal içerme, fırsat eşitliği, duyarlı vatandaş olma bilincinin geliştirilmesi yanında eğitim alanında çoklu iş birliğinin yolunu açan projelerimiz yetişkin, okul ve mesleki teknik eğitimi kapsıyor. Biz projelerin ciddi faydalarını görüyoruz zira çocuklarımıza, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Projeler, öğrenmek ve yeni kültürler tanımak için fırsat sunuyor. Kendimizi geliştirmek ve farklı uygulamaları tanımak için çaba harcıyoruz. Bunun içindir ki Erasmus Programı kapsamında en çok proje üreten şehirlerden birisiyiz. Somut getirisi olan yenilik ve iyi uygulamaların değişimi ile bireylerin öğrenme hareketliliği projelerinin eğitim ortamlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

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