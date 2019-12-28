İstanbul Ayvansaray Üniversitesi de el değiştirdi

Duyduğuma göre üniversite eğitim dünyasının pek de tanımadığı Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı’ya devredilmiş. Tolga Yazıcı, “Devredilme yok. Mütevelli heyetine yeni bağışçılar eklendi. Kaynak arayışı içerisindeydik. Nihat Kırmızı büyük bir bağışla kurumumuza katıldı. Allah ondan razı olsun. Ben hâlâ mütevelli heyetindeyim. Yönetim aynı şekilde devam ediyor” dese de yakında işlemlerin tamamlanıp Yazıcı’nın da ayrılacağı konuşuluyor.

Üniversitenin yeni sahibi olan Nihat Kırmızı, 2014’te sigortacılığa başlayan Urfalı bir iş insanı. TÜSİAD üyesi olan Nihat Kırmızı’nın sportif alanda da Galatasaray kongre üyeliği ve GSYİAD üyeliği var. Eğitimle ilgili bir kurumla ortaklığı duyduğuma göre yok.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi bünyesinde üç fakülte, iki enstitü, iki meslek yüksekokulu bulunuyor. 2009’da vakıf meslek yüksekokulu olarak kurulan ve dört bölümle eğitim-öğretim hayatına başlayan Plato Meslek Yüksekokulu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne bağlanmıştı. Güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık, mühendislik, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakülteleri; sosyal bilimler ile fen bilimleri enstitüleri; uygulamalı bilimler yüksekokulu ve Plato Meslek Yüksekokulu’nun olduğu kurumda sekiz yüksek lisans programı, 12 lisans ve 34 önlisans programı var.

Bir süre önce Bilim ve Sanat Vakfı’na ait İstanbul Şehir Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından garantör üniversite olan Marmara’ya, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait İstanbul Bilgi Üniversitesi de Can Holding’e devredilmişti.

DOĞA KOLEJİ’NDE SON DURUM

AYLARDIR maaş alamayan öğretmen ve velilerin eylemleri nedeniyle zor günler geçiren Doğa Koleji ile İTÜ Vakfı arasındaki görüşmeler devam ediyor, prensipte anlaşan iki kurumda sona gelinmesi an meselesi deniliyor. Önceki gün bir grup veli İTÜ’ye giderek İTÜ Vakfı Başkanı da olan rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca ve vakıf yetkilisi Serhat Özeren ile görüştü. Veliler öncelikle öğretmen maaşlarının ödenmesini istedi. Rektör Karaca, velilere Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının bu konuyla yakından ilgilendiğini, devir işlemi ardından çalışanların kadrosunun değişmeyeceğini söyledi.



Konuştuğum yetkililer, sürecin bu kadar uzamasının tek nedeninin masadaki Denizbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın, Doğa Koleji’ni elinde bulunduran Saçaklıoğlu ailesine ait Metal Yapı ve okulların sahibi gibi görünen Asist Öğretim Kurumları’nın borçlarının tek tek ayıklanarak, hangilerini üstleneceği yönündeki incelemeler olduğunu söylüyor. Pek de mal varlığı olmayan İTÜ Vakfı’na ne kadar kredi verileceği sorusunun yanı sıra, bu kredinin geri ödeme koşullarına yönelik görüşmelerin bitmek üzere olduğu da iddialar arasında.

10 BİNİ AŞKIN ÇALIŞAN MAAŞ BEKLİYOR

Kurumda bulunan 4 bin 200 öğretmen ve 6 bin 500 çalışanın yeni yıl öncesi bir an önce maaşlarını alması için gece gündüz çalışan hukuk ve finans ekibi İTÜ’nün simgesi ‘arı’nın Doğa’nın üzerine konması için son noktayı koymak üzere deniliyor. Tarafların az da olsa masada kalma ihtimali olduğu söylense de sonucun kesinlikle olumlu olacağı yönünde taraflar hemfikir. 18 Aralık’tan itibaren yapılan görüşmelerin resmi prosedürü, noterde satış olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirilmesiyle sona erecek. Umarım takvime uyulur, 2020’nin ilk günlerinde öğretmenler maaşlarını alır, onlar kadar sabırla bekleyen veliler de yeni yıla mutlu girer.

ALKIŞLIYORUM

SON birkaç yıldır bazı ilçelerde hatta illerde 'misafirim öğretmenim' uygulaması yapılıyor. Öğretmenlerin sadece öğrencilere nottan ders anlatan kişiler olmadığını gösteren, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek aile ortamında sorunlarını anlayıp daha yakından ilgilenmelerini sağlayan projeyi uygulayan il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini alkışlıyorum.