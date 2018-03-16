İki ilin il milli eğitim müdürü değişti

Geçen ocak ayında, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş emekli oldu. Dernekbaş’ın yerine, müdür yardımcılarından Necmettin Okumuş vekalet etti. Vekaleten yürütülen İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bugün atama yapıldı. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, yeni müdür oldu. Yaklaşık dört yıl boyunca Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten İsmail Çetin’in kısa süre içinde göreve başlaması bekleniyor.



Isparta’da İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker ise, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Müşavir olarak atandı. Yerine, uzun yıldır Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı yapan ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Öğretim Üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım geldi.