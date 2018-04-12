İsmail Hakkı Tonguç belgeliği araştırmacılara açıldı
Köy enstitülerinin kurucularından İsmail Hakkı Tonguç’un belgeliği, sanal ortamda akademik araştırmalara açıldı.
Köy enstitülerinin kurucularından Eğitimci İsmail Hakkı Tonguç’un binlerce belgeden oluşan belgeliği sanal ortamda akademik araştırmalara açıldı. TED Üniversitesi ve İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı (İHTBV) işbirliğiyle yapılan çalışmada amaç, vakfa ait sanal ortama aktarılmış belge, fotoğraf, rapor, yazışma ile diğer belge ve bilgilerin daha fazla araştırmacıya ulaşmasını sağlamak. Üniversitenin Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’ne kayıt yaptıran araştırmacılar, asılları İHTB Vakfı’nda korunan kaynaklara ve sunucu üzerindeki sayısallaştırılmış belgelere kütüphane içinden kolaylıkla ulaşabilecekler. İncelenen kaynaklar istenirse, vakıf tarafından ‘Vakıf Belgeleri Yararlanma Koşulları’ çerçevesinde kullanıcılara gönderilebilecek.
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