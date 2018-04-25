İşini seven öğretmen, öfkesini kontrol ediyor
‘Öğretmenlerin Öfke Düzeyleri ile Bazı Değişkenler Arasında İlişkiler’ araştırmasına göre işini severek yapan öğretmenler öfkesini kontrol edebiliyor. 7 ve 8’inci sınıflarda görev yapan öğretmenlerin, ergenlerin sorunlarıyla nasıl baş edecekleri konusunda daha çok desteklenmeye ihtiyaçları var.
Yapılan bir araştırmaya göre işini severek yapan öğretmenler öfkelerini daha kolay kontrol edebiliyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama Araştırma Merkezi/Şiddeti Araştırma ve Önleme Birimi Koordinatörü ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Münevver Mertoğlu tarafından ‘Öğretmenlerin Öfke Düzeyleri ile Bazı Değişkenler Arasında İlişkiler’ adlı araştırmaya İzmir’de 260 eğitimci katıldı. Öğretmenlerin öfke durumlarını inceleyen çalışma aracılığıyla, okullarda şiddetin önlenmesi ve eğitimcilerin desteklenmesi amaçlandı. Araştırma ilkokul, ortaokul ve lise düzeydeki öğretmenleri kapsıyor. Öğretmenlerin öfke kontrolüyle ilgili ciddi sorun yaşamadıkları ortaya çıkan çalışmada, özetle şu bulgular yer aldı:
- Ergen yaş grubuna eğitim veren öğretmenlerin öfke-kontrol düzeyi ilkokuldakilere göre daha düşük. Bunun nedeni öğretmenler değil, ergenlerin diğer yaş gruplarına göre daha zor olmasından kaynaklanıyor.
- Mesleğini severek yapan öğretmenler diğerlerine oranla öfkesini daha kolay kontrol edebiliyor.
ERGENLERLE BAŞ ETME EĞİTİMİ VERİLMELİ
- 7 ve 8’inci sınıflarda görev yapan öğretmenlerin, ergenlerin sorunlarıyla nasıl baş edecekleri konusunda daha çok desteklenmeye ihtiyaçları var. Bu konuda eğitim almaları gerekiyor. Onlara alternatif çözümler sunulmalı.
- Öğretmenler, öfkelerini kontrol edemediklerinde şiddetsiz iletişim ortadan kalkıyor. Bu da eğitim ortamında şiddet davranışlarından birinin görülmesine neden olabiliyor.
- Cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey eğitimcilerin öfke-kontrolünde etkili değil. Yani kadın ve erkek öğretmenler aynı düzeyde öfkeleniyor.
ARTIK, ÖĞRENCİLER ŞİDDET UYGULUYOR
Yrd. Doç. Dr. Münevver Mertoğlu: 10 yıl öncesine göre okullarda şiddet giderek azalıyor. Ancak münferit olaylar görülebiliyor. Özellikle ALO 147, çıkarılan genelgeler, konunun kamuoyunda gündeme gelmesi bu süreçte etkili. Araştırmalar özellikle ergen gruptaki öğrencilerin, öğretmenlere daha fazla şiddet uyguladıklarını gösteriyor. Bunlar daha çok görüntü çekme, arabasını çizme, derste saygısızlık niteliğindeki davranışlar şeklinde kendisini gösteriyor. Öte yandan şiddetin birçok nedeni var ama en önemlilerinden biri çocukların, ergenlerin şiddeti öğrenmiş olması. Bunu önlemek gerekiyor. Evde, okulda çocuklara iyi örnek olmak, şiddetsiz iletişim kurmak önemli. Öğretmenlerin öfke kontrol düzeylerine yönelik yaptığım araştırma ise şunu gösterdi: İşini severek yapan öğretmenler öfkelerini, sevmeden yapmak zorunda kalanlara göre daha kolay kontrol ediyor. 7 ve 8’inci sınıflara eğitim veren öğretmenlerin sorunlarla nasıl baş edecekleri konusunda daha çok desteğe ihtiyaçları var.
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