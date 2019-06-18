‘Işıklı Renkler’ yarıştı
Öğrenciler arası resim yarışması yapıldı. 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100’üncü Yılı temalı yarışmaya 209 eser başvurdu. Yarışma sonucunda ise 30 resim ödüllendirildi.
19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100’üncü Yılı teması altında resim yarışması düzenlendi. Bu yıl sekincisi düzenlenen ‘Işıklı Renkler Resim Yarışması’na FMV Işık Okulları’nın öğrencileri katıldı. Yarışmaya Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule kampüslerindeki öğrenciler toplam 209 resimle başvurdu.
ALTI KATEGORİDE 30 ÖDÜL
Eserler, FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Prof. İsmail Avcı'nın başkanlığında toplandı. Aralarında Prof. Basri Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Güneş’in de bulunduğu Işık Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Altı kategoride yapılan değerlendirme sonucunda toplam 30 başarı ödülü verilirken, farklı kategorilerden toplam 30 resim de sergilenmeye değer görüldü. Yarışmanın ödül töreni, Osman F. Erbelger Oditoryumu’nda gerçekleşti. Yarışmadaki eserlerin yer aldığı sergi, 21 Haziran’a kadar Işık Okulları Erenköy Kampüsü fuaye alanında ziyaret edilebilecek.
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