Işıklar otizm farkındalığı için yanacak

Herkes mavi giyecek ve sosyal medya hesapları üzerinden #otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmle ilgili mesajlar vererek otizmin farkında, onların yanında olduklarını ifade edecekler.

Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir nöro - gelişimsel bozukluk olarak tanımlanıyor. Otizmin belirtileri en erken yaşamın ilk altı ayında fark edilebiliyor. Otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor.

GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine konan otizm tanısı, günümüzde her 68 çocuktan biri için konuluyor. Ülkemizde yaklaşık 1 milyon 142 bin 586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 4 milyon 568 bin aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352 bin otizmli çocuk ve gencin, okullaşabilen ve eğitime erişebilenlerin sayısı ise sadece 30 bin 50.

TEK ÇARESİ ERKEN TANIYLA YOĞUN VE SÜREKLİ ÖZEL EĞİTİM

Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemiyle yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.

Birleşmiş Milletler’in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, ‘Otizme Mavi Işık Yak’ Kampanyası’nın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısıyla otizm farkındalığına destek vermek için akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Galata Kulesi başta olmak üzere, İzmir Saat Kulesi, Beyazıt Yangın Kulesi, Amasya Kalesi gibi birçok yapı mavi ışıkla aydınlanacak.

HER 10 KİŞİDEN SEKİZİ BELİRTİLERİNİ BİLMİYOR

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Günümüzde her 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı alıyor olmasına rağmen GFK Türkiye ile yaptığımız ‘Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi’ araştırması Türkiye’de her 10 kişiden 8’inin otizmin belirtilerini bilmediğini ortaya koydu. “Otizme Mavi Işık Yak’ hem bireysel hem de kurumsal olarak destek verilebilecek ve otizm farkındalığı için herkesi harekete geçirecek uluslararası bir kampanya. Türkiye elçisi olarak; otizmli çocuklarımıza ve gençlerimize ışık olmak isteyen herkesi 2 Nisan günü mavi giyinmeye, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapmaya, binaların mavi ışıkla aydınlanmasını sağlamaya ve otizm farkındalığına destek vermeye davet ediyorum” dedi.