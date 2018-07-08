Işık Üniversitesi’nde on bininci mezun coşkusu  

Işık Üniversitesi’nin bu yılki mezunları için üniversitenin Maslak ve Şile kampüslerinde art arda mezuniyet törenleri düzenlendi. Şile Kampüsü’ndeki törene, Şile Garnizon Komutanı, Şile Belediye Başkanı, Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreteri ve Üyeleri, Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Üyeleri, Işık Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreteri, üniversite öğretim üyeleri ve mezun öğrencilerin aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.







Mezuniyet töreninde konuşan Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş; Işık Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana sürekli gelişim göstererek, eğitim kalitesi ve mezun başarıları ile vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversitelerden biri haline gelerek, Türkiye’nin akademik yaşamında önemli bir konuma ulaştığını vurguladı. Rektör Cemal İbiş, “Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün izinden yürüyen üniversitemiz, bundan böyle de ülkemizin dünyaya açılan aydınlık yüzü olmaya devam edecektir. Bugün mezun ettiğimiz öğrencilerimizin, 1885 yılından bugüne akan ışığı; geleceğe onurla ve gururla taşıyacağından, bundan sonraki yaşamlarında ülkemizde ve dünyada üniversitemizi başarıyla temsil edeceğinden eminim. Mezun tüm öğrencilerimizi bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.







Büyük Türkiye ideali yolunda toplam on bin mezun

Rektör Cemal İbiş’in ardından mezunlarla konuklara hitap eden ve kendisi de Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi 1969 yılı mezunu olan Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Hüsnü Güreli, “132 yıllık Feyziye Mektepleri Vakfı’nın kurmuş olduğu 22 yıllık Işık Üniversitesi, bugün on bininci mezununu vermenin gururunu yaşıyor. Tüm mezunlarımızı tebrik ediyorum. Büyük Türkiye ideali için bugün mezun ettiğimiz öğrencilerimizi vatana millete hayırlı evlatlar olarak yetiştirdik. Öğrencilerimizin hayatlarının devamında bu eğitimin hakkını fazlasıyla vereceğine yürekten inanıyorum” dedi.







‘Sahibimiz Türkiye’deki 81 milyon’

Işık Üniversitesi’nin sahibinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm vatandaşları olduğunu vurgulayan Hüsnü Güreli, “Üniversitemizin sahibi 81 milyon Türkiye’dir. Üniversitede herhangi bir hakim grup ya da aile ve sermayedar yoktur. Sadece 132 yıl önce kurulmuş ve aynı vasıflara sahip bir Feyziye Mektepleri Vakfı vardır. Bu vakfın da arkasında herhangi bir sermaye yoktur. Gücümüzü tüm Türkiye’den alıyoruz” dedi.

Işık Üniversitesi ilk 10’da

1996 yılında Mühendislik Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere iki fakülte ve 170 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlayan Işık Üniversitesi’nin bugün Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasına girdiğini hatırlatan Hüsnü Güreli, “Bugün Şile’de 500 bin metrekare arazi üzerine kurulu 80 bin metrekare kapalı ve Maslak’ta da 15 bin metrekare kapalı alana sahibiz. Üniversitemiz bünyesindeki 5 fakülte, 2 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, bir yabancı diller okulumuz, 550 öğretim üyemiz ve 7 binin üzerindeki öğrencimizle Türkiye’nin akademik hayatının saygın bir üyesi durumundayız. 12 öğrenci başına düşen 1 öğretim üyemizle Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi arasında yer alıyoruz” diye konuştu.

Hüsnü Güreli konuşmasının ardından, Işık Üniversitesi’nin on bininci mezunu olan Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü mezunu Cenk Yargıç’a ödülünü takdim etti.

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi’nden 1972 yılında mezun olan Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Akın Süel de törende yaptığı konuşmada, “Feyziye Mektepleri Vakfı 132 yıllık köklü bir eğitim vakfı olarak bugüne kadar anaokulundan liseye, liseden üniversiteye kadar on binlerce mezun verdi. Bugün de üniversitemizin 19. Dönem mezunlarını uğurluyoruz. Mezunlarımızın yetişmesinde katkısı olan Mütevelli Heyetimize, rektörümüze, akademik ve idari kadrolarımıza teşekkür ediyorum. Mezun öğrencilerimizin yolu açık ve Işıklı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından fakülte birincilerine ödüllerinin verildiği mezuniyet töreni, diplomaların dağıtımı, mezuniyet yemininin okunması ve öğrencilerin her yıl mezuniyet töreninde heyecanla beklediği kep atma seremonisiyle son buldu. Öğrenciler daha sonra Dj performansı eşliğinde mezuniyetlerini kutladı.







FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA:

Eğitim-öğretim hayatına 1996 yılında başlayan Işık Üniversitesi bugün 5 Fakültede 41 programıyla lisans, 2 Yüksekokulda 21 programıyla ön lisans, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde 30 yüksek lisans ve 6 doktora programıyla lisansüstü, Yabancı Diller Okulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim olanağı sağlamaktadır. Feyziye Mektepleri Vakfı’nın 132 yıllık kültürüyle hayat bulan Işık Üniversitesi, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen modern altyapısı, derslikleri, yurtları, kütüphaneleri, sosyal ve spor tesisleri, sanat galerisi ile 490 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Şile Kampüsü ve İstanbul iş dünyasının merkezinde Maslak Kampüsü ile hizmet vermektedir.