İşi ustasından öğrenecekler
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün imzaladığı protokolle, meslek liselerinin ‘Mobilya’ ve ‘İç Mekân Tasarımı’ bölümü öğrencilerine eğitim, staj ve istihdam olanağı sağlanacak.
Fatih Kıral Mobilya ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında eğitim alanında bir protokol imzalandı. Protokol gereğince Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı öğrencilerine hem eğitim hem staj hem de istihdam imkânı sağlanacak.
Geçen nisan ayında imzalana protokol uyarınca, okulun mobilya ve iç mekân tasarımı öğrencileri bundan sonra işi ustasından öğrenecek. Öğrencilerin eğitimi için hem okulda hem de Fatih Kıral Mobilya’nın Çekmeköy’deki fabrikasında özel sınıflar ve üretim bölümleri oluşturulacak. Öğrenciler bir yandan kendi alanlarında eğitsel ve sosyal gereksinimlerini güçlendirerek eğitim alırken diğer yandan da mobilya üretim sektörü için yeni teknolojilerle donatılmış nitelikli insan gücünü oluşturacak. Fatih Kıral Mobilya’nın üretim tesislerinde beceri eğitimi alan ve stajını yapan öğrencilerden başarılı olanlar, mezuniyet sonrası bu şirkette çalışacak.
MAKİNE ÖĞRENCİLERİ DE CNC KULLANMAYI ÖĞRENECEK
Protokol uyarınca, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan CNC makinesi (Computer Numerical Control - Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) kullanabilecek insan gücü yetiştirmek için de yine Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin makine bölümünde okuyan öğrencilere eğitim verilecek.
ÖĞRETMENLERE DE HİZMET İÇİ EĞİTİM
Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında görevli öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler de düzenlenecek. Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı bölümüne yönelik öğretim programı ve eğitim materyalleri de Fatih Kıral Mobilya tarafından hazırlanacak. Pilot niteliği taşıyan bu uygulamanın başarılı olması halinde uygulamanın mobilya sektöründe tüm illere yaygınlaştırılacağı belirtildi.
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