İSG sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! İSG 2. dönem sınav sonuçları
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında belge sahibi olarak yetkinlik elde etmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı İSG 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kolayca öğrenilebilen İSG sınav sonuçları, TC Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sorgulanabiliyor. İşte, İSG 2. dönem sınav sonuçları
İSG sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. ÖSYM, duyuruyu şu şekilde yaptı;
"15 Aralık 2018 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavının (2018-İSG-2. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ocak 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler."
SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:
Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.
KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?
İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.
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