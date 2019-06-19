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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
19.06.2019 - 09:27, Son Güncelleme:/

İSG sınav sonuçları açıklandı mı?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında yetkinlik belgesi sahibi olmak isteyenlerin katılım gösterdiği sınavın sonuçları, 19 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinde araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, İSG sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSG sınav sonuçları açıklandı mı?
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İSG sonuçları, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Türkiye'nin bazı noktalarında gerçekleştirilen İSG sınavının sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasının ardından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanacak. İşte, İSG sınav sonuçları ve detaylı bilgiler

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2019-İSG 1. Dönem sınav sonuçları, 19 Haziran Çarşamba günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Sonuçların öğle saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

İSG PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:

İSG sınav sonuçları açıklandı mı

Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.

İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

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