İSG sınav giriş yerleri açıklandı.. Sınav öncesi bunlara dikkat
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında kendisini geliştirmek isteyen vatandaşların merakla beklediği sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 20 Mayıs Pazar günü uygulanacak olan sınavın ardından birçok vatandaş, sınavın sonuçları için beklemeye başlayacak. Peki, İSG sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınır? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı duyuru ve detaylı bilgiler
İSG sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, ÖSYM'nin konuyla ilgili duyurusu;
"20 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavı (2018-İSG 1. Dönem) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00’den itibaren edineceklerdir."
İSG SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.
Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin
renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden
başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.
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