İş dünyası öğrencilerle buluştu

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler (İİSB) Fakültesi tarafından düzenlenen İşimizİş’ etkinliği, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların başarılı ve tecrübeli üst düzey yöneticileri ve girişimcilerin katılımıyla yapıldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen BAU İİSB Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, “İş dünyasının önemli isimlerini sizlerle bir araya getirdik. Aynı zaman da bu isimler BAU İİSB Danışma Kurulumuzun da önemli isimleri. Onlarla birlikte olmak, tecrübelerinden yararlanmak, sorularınızı yanıtlamak için buradalar. Danışma Kurulumuz bize çok büyük destek. Bu kadar yoğun gündemlerinde bile buradalar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Eminim ki bundan sonra da öğrencilerimize değer katacak çok çalışma yapacağız” dedi.

‘ÖNCELİKLERİNİZİ İYİ BELİRLEYİN’

İş hayatında zamanın etkin yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “24 saatiniz var. Bunu nasıl kullanacağınızı siz belirleyeceksiniz. Önceliklerinizi iyi belirlemeniz lazım. Hangi noktalarda hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Prensiplerinizi net koyarsanız zamanı her zaman iyi yönetirsiniz. Ter, kan, gözyaşı iş dünyasında her şey var. Değer yaratmak çok önemli. Kendinizi bir bitki olarak düşünün. Her halinizle faydalısınız. Bunu neden değerlendirmeyesiniz ki. Ben bayram günü şirkete girip, çalışabilmek için güvenlikle tartışmıştım. İşin özü öyle işleri tutkuyla yaparsınız ki içinizde o ateşi hissedersiniz” dedi.

‘HOBİLERİNİZ İÇİN EMEKLİ OLMAYA GEREK YOK’

İş ile özel yaşam arasındaki dengeye dikkat çeken P&G Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ise şunları söyledi:

“Hayatta her şey iş değil. İş ile hayat dengesini kurmayı öğrenmek ve kariyerin erken bir döneminde bunu fark etmek çok önemli. Bazı noktalarda hayatımı iş için durdurmadım mesela. İnsanın hobilerini yapmak için emekli olmasına gerek yok. İş ile birlikte hobilerimize muhakkak yer vermeliyiz. Aile, iş ve hobi birlikte yürümeli. Babam 84 yaşında ve her gün 100 kilometre yol yapıp, işine gidip geliyor. Çoğu zaman ondan ilham alıyorum.”

‘SİZDEN İSTENİLENİN BİR FAZLASINI VERİN’

İş dünyasında tutkunun birinci sırada olduğunu söyleyen Gündüz Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruken Mızraklı da “Bir kadın olarak erkek egemen sektörde çalışıyorum. Ama zor değil. Siz kendinizi bilgi ile donattıysanız işinizi tutkuyla yapıyorsanız, cinsiyet ayrımını hissetmiyorsunuz bile. Tek şey istiyordum: kendi paramı kazanmak. Şişecam’da çalışmaya başladım. Herkes şirketten çıktıktan sonra ben oturup araştırma yapıp çalışırdım. Hisse senetleri yönetmeye başladım zamanla. Sonrasında beni keşfettiler ve gündüz Group’a girdim. Gece 01:00’de ham derinin geldiği tırların yanında bekliyordum. Her zaman işimin başındaydım. Çok çalıştım. Benim bir formülüm var. Sizden istenmeden bir fazlasını vermek. Ben çalışmaya ve sahada olmaya inanıyorum” diye konuştu.

'RİSK ALIN'

Girişimcilik ruhunun önemini vurgulayan MV Holding CEO’su ve StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman ise Türkiye’ye dönüş nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Uzun yıllar yurtdışında kaldım, eğitim aldım fakat bir kariyer fırsatı için Türkiye’ye döndüm. Acıbadem Sağlık Grubu’nun kurucusu Mehmet Ali Aydın’dan bir iş teklifi aldım ve kabul ettim. Girişimcilik bir meslek değil bir ruh hali. Ne yaparsanız yapın girişimcilik ruhu ile yapın. Risk alın, başarısız olmaktan korkmayın. Zorlu bir yolculuk ama girişimciliğin birinci kural tutku. Tutkulu olun. Bir girişime başladığınızda ben bu işi nasıl satarım diye başlamayın. Başarılı girişimler satılmaz satın alınır.”