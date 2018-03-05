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    İş dünyası öğrencilerle buluşacak

    Hürriyet Eğitim
    05.03.2018 - 17:29 | Son Güncelleme:

    Öğrencileri sektörle buluşturan, bu yıl ikincisi düzenlenen Kariyer Fuarı 7 Mart’ta yapılacak. Fuarda öğrenciler staj ve iş imkanlarıyla ilgili bilgiler edinebilecek.

    Öğrencileri Türkiye’nin önde gelen markalarıyla tanıştırarak iş hayatıyla ilgili bilgi edinmelerini hedefleyen Kariyer Fuarı, 7 Mart’ta yapılacak. Fuar, TED Üniversitesi Kampusu’nda bulunan Rüştü Yüce Spor Salonu’nda gerçekleşecek.Kariyer Fuarı’nda öğrenciler, yeni mezunlar ve ilgilenen herkes, çalışmak istedikleri sektördeki firmalarla iletişime geçebilecek, merak ettikleri soruları sorup staj başvurusunda bulunabilecek. Çeşitli etkinliklerin olacağı TEDÜ Kariyer Fuarı’nda farklı sektörlerden 28 firma katılacak. Mezuniyet sonrasına hazırlık, iş ararken fark yaratma, kariyer planlamasında doğru adımlar, yurtdışında eğitim fırsatları ve çeşitli sektör ile firma tanıtımları gibi öğrencilerin merak ettiği konular hakkında kısa eğitimler ve firma sunumlarıyla özel seanslar gerçekleştirilecek.

    Etiketler: TED Üniversitesi , ÖĞRENCİ , Kariyer Fuarı , Eğitim
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