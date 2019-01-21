İOKBS (PYBS) bursları yattı mı? Bursluluk ücreti ne zaman yatar?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriİOKBS (PYBS) bursları yattı mı? Bursluluk ücreti ne zaman yatar?
GeriEğitim İOKBS (PYBS) bursları yattı mı? Bursluluk ücreti ne zaman yatar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
21.01.2019 - 14:44, Son Güncelleme:/

İOKBS (PYBS) bursları yattı mı? Bursluluk ücreti ne zaman yatar?

Eski adıyla Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu günlerde bursların yatacağı tarihle gündemde yer alıyor. Peki, İOKBS bursları yattı mı? İşte, öğrenciler tarafından bursluluk ücreti olarak nitelenen İOKBS hakkında bazı bilgiler

İOKBS (PYBS) bursları yattı mı? Bursluluk ücreti ne zaman yatar?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Geçtiğimiz 3 Haziran tarihinde sınavı tamamlanan ve 18 Temmuz tarihinde sınav sonuçları yayımlanan İOKBS için gözler bursların yatırılacağı tarihe çevrildi. Eski adıyla PYBS olarak bilinen İOKBS bursluluk ücretleri, 4 dönemde üçer aylık periyodlarla hesaplara yatırılıyor. Peki, bu yılın bursluluk ücretleri yattı mı? İşte, o detaylar

İOKBS BURSLULUK ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIYOR?

Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor.

İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.

2019 YILININ BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2019 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı, ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 5 Nisan'da sona ermişti.

Öte yandan,  başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilmişti.

Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanmıştı.

2019 YILININ İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.

SINAVA HANGİ SINIFLAR KATILABİLİYOR?
MEB’in İOKSBS Kılavuzu’na göre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ile lise hazırlık sınıflarında eğitim alan öğrenciler başvurabiliyor.

AÇIKÖĞRETİM ORTAOKULU VE LİSESİ ÖĞRENCİLERİ DE BURSLARDAN FAYDALANABİLİYOR MU?
Açıköğretim lisesi, meslekî açıköğretim lisesi, açıköğretim imam hatip lisesi ve açıköğretim ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamıyor.

SINIF TEKRARI YAPANLARIN ŞANSI VAR MI?
Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak da şartlar arasında. Ayrıca ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası alan öğrenciler de şansını yitiriyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İOKBS (PYBS) bursları yattı mı? Bursluluk ücreti ne zaman yatar?

Tatilde müze ve bilim merkezlerine davetlisiniz

Yarıyıl tatili için öğrencilere öneriler

Ders sayıları yarı yarıya azalabilir