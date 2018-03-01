İnternet kafe sahiplerine ders saati uyarısı

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıya, Kaymakam Hüseyin Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, Emniyet Müdürü Temel Salman, Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Halil Çiftçi, merkez mahalle muhtarları ile internet kafe işletmecileri katıldı. Toplantıda, internet kafe sahiplerine özelikle küçük yaşta olan çocukların okul saatlerinde internet kafelere alınmaması ve güvenli bir şekilde hizmetlerini yapmaları konusunda neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Hüseyin Tekin, internet kafelere 12 yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri olmadan girmelerinin yasaklandığını belirtti.

Tekin, şunları söyledi:

"Bunun ötesinde üniformalı öğrencilerin internet kafelere kabul edilmeleri de kanuni ve hukuk dışı. Çocuklarımızı özellikle boş zamanlarında gittikleri bu internet kafenin zararları konusunda uyarmaları ve bize bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor. Bunun ötesinde maalesef internet kafelerde yavaş yavaş yaygınlaşan sanal kumarla alakalı da internet kafe sahipleri de dikkat etmeli. Çıkabilecek suça ister istemez kendilerinin de ortak olacağı konusunda ciddi bir dille uyarıldılar. Bunun ötesinde ilerleyen zaman dilimlerinde internet kafelerimize eşzamanlı olarak denetimler yapılacak, bu konuda kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek. Çünkü, çocuklarımızın, gençlerimizin uğrak yeri olan bu internet kafelerin bizim gerekli özen ve hassasiyeti göstereceğimizi bilmeleri gerekiyor."

Toplantıya katılan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aktaş, toplantının çok önemli olduğunu söyleyerek, "İnternet kafeler, bilgi yeri, iyilik yeri, güzellik yeri, eğitim yeri olması lazım. Suç yeri, kötü şeylerin yeri olmaması lazım. Çünkü, çocuklar buralara gidiyor. Onlara internetin faydası anlatılmalı. Memleketimiz için, çocuklarımız için verimlyi bir toplantı oldu" dedi.