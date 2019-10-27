‘İnsan yapay zekâya esir olmamalı’
Bahçeşehir Üniversitesi Başkanı Enver Yücel, ABD’nin Boston şehrinde gerçekleştirilen ‘AIWorld’ isimli yapay zekâ konferansında ‘Sürdürülebilir Kalkınmada Yapay Zekâ: Eğitim Perspektifi’ konulu bir konuşma yaptı. Yücel konuşmasında ‘’Yapay zekâ teknolojisi dijital diktatörlüğü getirmemeli, insan yapay zekânın esiri olmamalı” dedi.
Yapay zekâ endüstrisinin en büyük bağımsız iş etkinliği olarak görülen konferansın açılış konuşmasını yapan Enver Yücel, yapay zekanın önemine vurgu yaparak eğitim ve yapay zekânın birlikte hareket etmesi gerektiğini ve yapay zekâyı kullanmayan eğitim kurumlarının geride kalacağını söyledi. Boston’daki Cambridge Innovasyon Merkezi içinde ‘BAU Yenilikçilik ve Girişimcilik’ merkezinin açılışını da yapan Enver Yücel, “Yapay zekâ temelli teknolojik gelişmeler ekonominin her seviyesinde değişikliklere yol açacak. Öğrencileri akıllı makine çağına hazırlayacağımıza hâlâ servis odaklı iş sektörüne hazırlıyoruz. Bu yüzden eğitimde klasik kalıplardan çıkmalı, soyut düşünce ve uygulamayı, teorik ve pratikle birleştirmeliyiz. Sanat eğitiminin teknik ve mesleki eğitimlerle bir araya getirmeliyiz” şeklinde konuştu.
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