‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ne başvurular başladı

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde oluşturulan ‘Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ için başvurular başladı. Bu yıl 4'üncüsü verilecek ödül için 9 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek. Türkiye’de insan esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı sağlayan bir araştırma ödülü olan ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ne 40 yaşını aşmamış Türk vatandaşı olan genç bilim insanları veya genç sosyal bilimci olma kriterlerine uyan adaylar başvurabiliyor.

30 BİN TL ÖDÜL

Ödül, öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerindeki benzer projelere verilecek. Değerlendirmeler, hem projenin değeri, hem de adayın bilimsel yetkinliği göz önünde bulundurularak yapılacak. Değerlendirmeler sonucu birinciliğe hak kazanan araştırma sahibine 30 bin lira para ödülü verilecek. ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ başvuruları, Türkçe ve İngilizce olarak yapılabilecek. Ödül programına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna https://kockam.ku.edu.tr/tr sitesinden erişilebilir. Hazırlanan başvuru belgeleri ise PDF formatında unescochair@ku.edu.tr adresine gönderilebilecek.