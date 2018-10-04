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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
04.10.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvuruları yüzde 20 arttı

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İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvuruları yüzde 20 arttı

Britisch Council’in verilerine göre, Türkiye’den İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvuruları yüzde 20 artış gösterdi. British Council Türkiye Sınavlar Müdürü Bora Can ise, bu artış doğrultusunda IELTS sınavının bilgisayar üzerinden de yapılabilmesini sağladıklarını söyledi.

Birleşik Krallık’ın uluslararası eğitimden sorumlu en büyük organizasyonu British Council’in verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvuruları yüzde 20 yükseldi.

Bilgisayar üzerinden IELTS sınavını, adayların daha hızlı sonuca erişebilmesi adına alternatif olarak hayata geçirdiklerini belirten British Council Türkiye Sınavlar Müdürü Bora Can, aynı zamanda hem iç hem de Birleşik Krallık pazarındaki talep artışını değerlendirdi. İngiltere’ye iş ve eğitim olanakları için ilginin daha da arttığını vurgulayan Can, “1 Ocak 2018’den günümüze kadarki dokuz aylık dilimi geçen seneyle karşılaştıracak olursak, kısa ve uzun dönem eğitim ve göçmenlik başvurularında Birleşik Krallık’a talepte yüzde 20 oranında artış görülüyor. IELTS sınavına giriş için Türkiye’de özellikle iş ve eğitim başvurularında yüzde 42 oranında ciddi bir büyüme var. Bir senede yaşanan bu artış doğrultusunda, talepleri karşılayabilmek adına kağıt ve kalem üzerinde yapılan IELTS sınavına alternatif olarak bilgisayar üzerinden IELTS’i hayata geçirdik. Sınavın tamamlanmasının ardından 5-7 iş günü içinde sonuçlara ulaşabiliyor ve haftanın 7 günü, sabah-öğleden sonra ve akşam olmak üzere üç farklı saat diliminde ve daha fazla lokasyonda sınavı alabiliyorsunuz” diye konuştu.

IELTS NEDİR?
IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’a yapılan göçlerde kullanılan en yaygın İngilizce sınavı olarak biliniyor. IELTS, 10 binin üzerinde üniversite, okul, iş ve göçmenlik kurumu tarafından tanınıyor. Bu kurumlar arasında Avustralya ve Birleşik Krallık’taki tüm üniversiteler ile ABD’deki önde gelen kurumlar yer alıyor. IELTS’in başarısı, ‘Dinleme’, ‘Konuşma’, ‘Okuma’ ve ‘Yazma’ gibi dört temel dil becerisini ölçen yüksek kaliteli bir sınav olmasında yatıyor. IELTS, Birleşik Krallık ve Avustralya’daki özel araştırma ekipleri tarafından destekleniyor ve dünya çapında 140’tan fazla ülkede bulunan sınav merkezleri üzerinden yönetiliyor.

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