İngiltere’de mezuniyet sonrası 2 yıl kalınabilecek
İngiltere’de okuyan yabancı öğrenciler, mezun olduktan sonra iş bulabilmek için iki yıl daha ülkede kalabilecek.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2012'de alınan mezun olduktan sonra yabancı öğrencilerin dört ay içinde ülkeyi terk etmesini öngören kararı iptal etti. Böylece öğrenciler, 2012 öncesinde olduğu gibi iki yıl daha ülkede kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek. Değişiklik, gelecek sene lisans ve üstü bölümlere başlayacak yabancı öğrencileri kapsayacak. Mezun olduktan sonra çalışılacak iş kollarına bir sınırlama getirilmezken, öğrencilerin göçmenlik durumlarını sürekli kontrol ettiği bilinen bir kurumda okumaları gerekecek.
'ÖĞRENCİLERİN POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK'
Başbakan Boris Johnson, değişikliğin öğrencilere 'potansiyellerini ortaya çıkarma' ve İngiltere’de kariyer yapma imkanı sağladığını belirtti. Johnson, ayrıca DNA’nın yaklaşık 60 yıl önce Cambridge Üniversitesinde uluslararası araştırma ekibi tarafından keşfedildiğini anımsatarak, son değişikliğin bu gibi bilimsel gelişmelerin daha da ileri taşınmasına yardımcı olacağını söyledi.
İngiltere Üniversiteler Birliği Başkanı Alistair Jarvis ise kararın İngiltere ekonomisine fayda sağlayacağını ve ülkeyi yeniden 'ilk tercih edilen eğitim destinasyonu' yapacağını anlattı.
İngiltere’de geçen sene 450 bin yabancı öğrenci eğitim görürken, bunların ekonomiye katkısının 26 milyar sterlin olduğu belirtiliyor
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