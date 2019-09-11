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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.09.2019 - 13:58, Son Güncelleme:/

İngiltere’de mezuniyet sonrası 2 yıl kalınabilecek

İngiltere’de okuyan yabancı öğrenciler, mezun olduktan sonra iş bulabilmek için iki yıl daha ülkede kalabilecek.

İngiltere’de mezuniyet sonrası 2 yıl kalınabilecek
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İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2012'de alınan mezun olduktan sonra yabancı öğrencilerin dört ay içinde ülkeyi terk etmesini öngören kararı iptal etti. Böylece öğrenciler, 2012 öncesinde olduğu gibi iki yıl daha ülkede kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek. Değişiklik, gelecek sene lisans ve üstü bölümlere başlayacak yabancı öğrencileri kapsayacak. Mezun olduktan sonra çalışılacak iş kollarına bir sınırlama getirilmezken, öğrencilerin göçmenlik durumlarını sürekli kontrol ettiği bilinen bir kurumda okumaları gerekecek.

'ÖĞRENCİLERİN POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK'
Başbakan Boris Johnson, değişikliğin öğrencilere 'potansiyellerini ortaya çıkarma' ve İngiltere’de kariyer yapma imkanı sağladığını belirtti. Johnson, ayrıca DNA’nın yaklaşık 60 yıl önce Cambridge Üniversitesinde uluslararası araştırma ekibi tarafından keşfedildiğini anımsatarak, son değişikliğin bu gibi bilimsel gelişmelerin daha da ileri taşınmasına yardımcı olacağını söyledi.

İngiltere Üniversiteler Birliği Başkanı Alistair Jarvis ise kararın İngiltere ekonomisine fayda sağlayacağını ve ülkeyi yeniden 'ilk tercih edilen eğitim destinasyonu' yapacağını anlattı.

İngiltere’de geçen sene 450 bin yabancı öğrenci eğitim görürken, bunların ekonomiye katkısının 26 milyar sterlin olduğu belirtiliyor

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