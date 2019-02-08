İngilizceyi modern sınıflarında öğrenecekler

Görev yaptığı okulda İngilizce sınıfı kurmak isteyen İlknur Güven, hayırseverlerden alınan desteklerle öğrencileri için modern bir sınıf oluşturdu. Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Başsavcı İhsan Eroğul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan İngilizce öğretmeni İlknur Güven, tamamı kız öğrencilerden oluşan okulda İngilizce sınıfı kurmak istedi. Bir proje hazırlayıp İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'den destek isteyen Güven'e kısa sürede Kaymakamlık, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, İbrahim Çeçen Vakfı ve birçok hayırsever yardımda bulundu. Desteklerle okulda kullanılmayan bir dersliği modern bir İngilizce sınıfına dönüştüren Güven, Kaymakam Tuncer, eşi Çiğdem Tuncer ve davetlilerin katılımıyla sınıfın açılışını gerçekleştirdi.

‘İMKÂNSIZLIKLAR BİZİM İÇİN HİÇBİR ZAMAN BAHANE OLMAMALI’

Kaymakam Tuncer, Türkiye'de İngilizce öğrenmenin ayrıcalık değil, zorunluluk olduğunu söyledi. Herhangi bir iş başvurusunda yabancı dil istendiğini anlatan Tuncer, açılışını yaptıkları İngilizce sınıfıyla öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim alacaklarını belirtti.

Tuncer, şöyle konuştu:

"Doğu'ya ve Ağrı'ya geldiğinizde İstanbul ve Ankara'dan çok daha fazla geride olduğumuzu biliyorsunuz. Biz bu çocukları onlarla aynı şartlar altında yarışmaya zorluyoruz ama imkânsızlıklar bizim için hiçbir zaman bahane olmamalı. Eğer sizin yanınızda hevesli bir öğretmen varsa gerekli olanakları sağladığınızda verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilecek öğrenciler varsa bu imkânsızlıklar ortadan kalkıyor. Okullara gittiğimde öğretmenlerden proje istiyorum. Bu çağrıma yanıt da alıyorum. Bunlardan bir tanesi İlknur hoca. Öğrencilerin daha iyi yabancı dil öğrenebilmesi için İngilizce sınıfı projesini bize getirdi. Ben de bu projeyi destekleyeceğimi söyledim. Böylelikle bu yola koyulduk. Aynı zamanda eşim Çiğdem Hanım bu işi baştan sona organize etti."

‘UMARIM BURADA OKUYAN KIZ ÇOCUKLARINA FAYDASI OLUR’

Projenin organizasyonunu yürüten ve sınıfın açılmasına katkı sağlayan Kaymakam Tuncer'in eşi Çiğdem Tuncer de, çeşitli dernek ve hayırsever vatandaşlardan destek aldıklarını belirtti. Açılan İngilizce sınıfının öğrencilere faydalı olacağına inandığını söyleyen Tuncer, "Türkiye Yardımseverler Derneği, İbrahim Çeçen Vakfı, çeşitli iş adamlarımız bize yardımcı oldu. Üniversitelerden öğrenciler İngilizce kitap ve afişler gönderdi. Biz de bu şekilde sınıfımızı açtık. Umarım burada okuyan kız çocuklarına faydası olur. Güzel bir gelişme olacağını ve bu projelerin devamını öğretmenlerimizden bekliyoruz."

‘HAYAL ETTİĞİMİZ SINIFA SAHİP OLDUK’

Samsunlu olan ve beş yıldır aynı lisede İngilizce öğretmenliği yaptığını anlatan İlknur Güven de hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Kendilerine sağlanan desteklerden dolayı sınıfı kurduklarını anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum çünkü çocuklarımız istediklerinde çok amaçlı salon, kütüphane, ders çalışma ya da her alana dair kitabı bulabilecek. Bunun yanında dinleme, ayrıca gramer derslerini işleyebilecekleri bir sınıfa sahipler. Burası Ağrı genelinde bütün alanları geliştirebilecekleri ve çocukların materyallere rahatlıkla ulaşabilecekleri tam donanımlı ilk sınıf. Çocuklar daha rahat İngilizce öğrenecekler ve öğrendiklerini günlük hayatta da kullanabilecekler. Geçen yıl projeyi başlattık. Kısmet olmadı. Çiğdem Hanım ve destekçileri sayesinde hayal ettiğimiz sınıfa sahip olduk."

Lise öğrencilerinden Merve Çakır da eskiden sınıfın bomboş bir oda olduğunu, İngilizce sınıfına dönüştürülmesinin kendilerine avantaj sağlayacağını söyledi. İlknur öğretmenin çabaları sonucu İngilizceyi çok sevdiklerini belirten Çakır, "İlknur hocanın sayesinde bu oda doldu. Bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Sınıfın renkleri bizim kıyafetlerimize de uygun. Bir kız okulu olduğu çok belli ediyor. Başka bir hayalim vardı ama bu okula geldiğimden beri İlknur hoca sayesinde herkes İngilizceyi çok seviyor. Belki İngilizce öğretmeni de olabilirim" dedi.