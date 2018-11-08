İngilizceye yeni model
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her yaş grubu ve okul türü için ayrı yöntemlerin belirleneceği ‘özel amaçlı İngilizce eğitimi’ne geçileceğini açıkladı. Özel okul teşvikleri de azaltılarak kaldırılacak.
YABANCI dil eğitiminde yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda ‘Özel amaçlı İngilizce modeli’ne geçiyor. Modele göre her yaş grubu ve okul türü için ayrı öğretim programları ve eğitim yöntemleri belirlenecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumunda özetle şunları söyledi:
KÜÇÜKLERE OYUNLA
“Öğrenci dil yeterliliğini, haftalık ders saatlerinden ziyade yaş grupları bazında kullanılan yöntemler belirlemektedir. Bu yüzden İngilizce eğitiminde müfredat, eğitim yöntemi ve ölçme değerlendirme yaklaşımında düzenlemelere gidilmektedir. Önümüzdeki süreçte gerekli altyapı hazırlandıktan sonra 2. sınıflardan başlayarak kademeli olarak 2-12. sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak. Ülke genelinde, seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacak. Bu çerçevede 2-4. sınıflarda oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı benimsenecek. 5-8. sınıflarda ‘farklılaştırılmış eğitim modeli’ uygulanacak. Bu modelde öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine göre bireysel öğrenme gereksinimleri ön plana alınacak. 9-12. sınıflarda ise lise türüne göre özel amaçlı İngilizce’ modeliyle ilgili İngilizce dili becerisi/becerileri öncelikli olarak geliştirilecek.
Okul ve program türlerine göre farklı dil becerilerinin ön plana çıkarıldığı öğretim yöntemleri kullanılacak. Örneğin turizm ve otelcilik programı uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liseleri programında dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilirken, sosyal bilimler liselerinde okuduğunu anlama ve sunum becerileri önem kazanacak.
1.2 MİLYAR LİRA ÖDENDİ
2017-2018 eğitim-öğretim yılında 301 bin 777 öğrenciye, 1 milyar 207 milyon 708 bin 478 lira eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında geçen yıllardan hak kazanan ve bu eğitim ve öğretim döneminde yeni katılan 75 bin öğrenci ile toplamda 253 bin 827 öğrencinin eğitim-öğretim desteğinden faydalanması planlanmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yıllık 3 bin 290 ile 4 bin 610 lira arasında değişen eğitim-öğretim desteği ödenecektir. Özel öğretimde istatistiklerden de anlaşılacağı üzere nicelikle ilgili önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız. Buradaki bakış açımız dezavantajlı durumda olan resmi okullarımızdaki gelişime hizmet etmektir.
GEZİCİ OTOBÜS SINIFLAR
Müfredat çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecek. Hedefimiz; 3 yıl içinde 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu hale getirilmesidir. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacak.”
ASLAN PAYI ASLAN PAYI TEMEL EĞİTİME
2018 yılında 92 milyar 529 milyon TL olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesi, 2019 yılı için 113 milyar 813 milyon TL olarak belirlendi. 2018 yılında yüzde 12.13 olan merkezi yönetim bütçesine oranı, 2019’da yüzde 11.84’e geriledi.
Bakanlık bütçesinin yüzde 83’ünü öğretmen ve personel maaşları ile sigorta primleri oluşturdu. MEB’in 2019 yatırım ödeneğine göre 1.9 milyar lirayla aslan payı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün oldu. Bütçede yatırım için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne 524 milyon lira, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne ise 460 milyon lira ödenek ayrıldı.
1607 İMAM HATİPTE 504 BİN 327 ÖĞRENCİ
İlkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri arttırılacak.
Lisede ders saatleri azaltılacak, yeteneğe göre esnek seçmeli dersler olcak.
1607 imam hatip lisesinde 44 bin 952 öğretmen ve 504 bin 327 öğrenciyle eğitime devam ediliyor. Devletin, öğrencileri dinin temel kaynaklarıyla doğru şekilde tanıştırması, imam hatiplerin toplumca sahiplenilmesini sağladı.
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