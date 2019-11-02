‘İngilizce sokağı’nda pratik yapıyorlar

Ağrı'da, Güzel Sanatlar Erol Parlak Lisesi İngilizce öğretmeni Sabriye Akman, okulun koridorunda oluşturduğu ‘İngilizce sokağı’ ile öğrencilerin yabancı dili pratikte uygulayarak öğrenmelerini sağlıyor. Okulun koridorunu öğrencilerin de desteğiyle resimlerle renklendirerek sokak izlenimi veren Sabriye öğretmen, daha sonra burada temsili otel, hastane, banka, kütüphane ve havalimanı oluşturdu. Haftanın belirli günlerinde burada uygulamalı eğitim gören öğrenciler, küçük bir şehir havası verilen sokakta birbirleriyle kurdukları diyaloglarla İngilizceyi daha iyi öğrenme fırsatı buluyor.

‘UYGULAMAYI TÜM OKULLARA YAYMAK İSTİYORUZ’

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, projenin çok başarılı olduğunu ve il genelindeki okullarda hayata geçireceklerini söyledi. Bu tür uygulamalarla İngilizce konuşabilen bir nesil yetiştireceklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Çocukların günlük yaşamda karşılaşabileceği tüm ortamlar aslında burada oluşturulmuş. Çocuklar burada İngilizce konuşarak hem kendilerini geliştiriyor hem de pratik yapıyor. Aslında bu sınıf içerisindeki İngilizce ders eğitiminin dışında böyle bir uygulamanın yapılmış olması çok büyük bir farkındalık ve çok güzel bir uygulama. Öğretmenimi ve okul idaremi bu anlamda tebrik ediyorum. Uygulamayı tüm okullarda yaymak istiyoruz.”

‘YABANCI DİLİ YAŞAYARAK ÖĞRENDİLER’

İngilizce Öğretmeni Sabriye Akman ise projeyle öğrencilerin İngilizceye ilgisini arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin yabancı dil seviyesini artırmak istediğini anlatan Akman, "Bu sokakta öğrencilerimizin her ay oluşturduğu postane, hastane, sinema, kafe, otel ve havalimanları gibi yerler var. Bu yerlerde çocuklar kendilerini İngilizce olarak ifade etme şansı yakaladı. Dili yaşayarak öğrendiler diyebiliriz" diye konuştu.

Öğrencilerden Rübaye Yorulmaz da proje sayesinde İngilizceyi öğrenmeye başladığını belirtti. Daha önce hiç İngilizce konuşamadığını söyleyen Yorulmaz, "Bu projeden sonra hem sevmeye başladım hem de arkadaşlarımızla beraber çok güzel konuşabiliyoruz. Sokaktan önce İngilizceyi sevmiyorduk hem ön yargımız vardı hem de bir bilgimiz yoktu. Bu projeden sonra çok iyi oldu, İngilizceyi çok seviyoruz" dedi.