‘İngilizce sokağı’nda pratik yapıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘İngilizce sokağı’nda pratik yapıyorlar
GeriEğitim ‘İngilizce sokağı’nda pratik yapıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 02.11.2019 - 15:01, Son Güncelleme:/

‘İngilizce sokağı’nda pratik yapıyorlar

Güzel Sanatlar Erol Parlak Lisesi İngilizce öğretmeni Sabriye Akman, okulun koridorunda oluşturduğu ‘İngilizce sokağı’ ile öğrencilerin yabancı dillerini pratik yaparak öğrenmelerine imkân sunuyor.

‘İngilizce sokağı’nda pratik yapıyorlar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ağrı'da, Güzel Sanatlar Erol Parlak Lisesi İngilizce öğretmeni Sabriye Akman, okulun koridorunda oluşturduğu ‘İngilizce sokağı’ ile öğrencilerin yabancı dili pratikte uygulayarak öğrenmelerini sağlıyor. Okulun koridorunu öğrencilerin de desteğiyle resimlerle renklendirerek sokak izlenimi veren Sabriye öğretmen, daha sonra burada temsili otel, hastane, banka, kütüphane ve havalimanı oluşturdu. Haftanın belirli günlerinde burada uygulamalı eğitim gören öğrenciler, küçük bir şehir havası verilen sokakta birbirleriyle kurdukları diyaloglarla İngilizceyi daha iyi öğrenme fırsatı buluyor.

‘UYGULAMAYI TÜM OKULLARA YAYMAK İSTİYORUZ’
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, projenin çok başarılı olduğunu ve il genelindeki okullarda hayata geçireceklerini söyledi. Bu tür uygulamalarla İngilizce konuşabilen bir nesil yetiştireceklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:
"Çocukların günlük yaşamda karşılaşabileceği tüm ortamlar aslında burada oluşturulmuş. Çocuklar burada İngilizce konuşarak hem kendilerini geliştiriyor hem de pratik yapıyor. Aslında bu sınıf içerisindeki İngilizce ders eğitiminin dışında böyle bir uygulamanın yapılmış olması çok büyük bir farkındalık ve çok güzel bir uygulama. Öğretmenimi ve okul idaremi bu anlamda tebrik ediyorum. Uygulamayı tüm okullarda yaymak istiyoruz.”

‘YABANCI DİLİ YAŞAYARAK ÖĞRENDİLER’
İngilizce Öğretmeni Sabriye Akman ise projeyle öğrencilerin İngilizceye ilgisini arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin yabancı dil seviyesini artırmak istediğini anlatan Akman, "Bu sokakta öğrencilerimizin her ay oluşturduğu postane, hastane, sinema, kafe, otel ve havalimanları gibi yerler var. Bu yerlerde çocuklar kendilerini İngilizce olarak ifade etme şansı yakaladı. Dili yaşayarak öğrendiler diyebiliriz" diye konuştu.

Öğrencilerden Rübaye Yorulmaz da proje sayesinde İngilizceyi öğrenmeye başladığını belirtti. Daha önce hiç İngilizce konuşamadığını söyleyen Yorulmaz, "Bu projeden sonra hem sevmeye başladım hem de arkadaşlarımızla beraber çok güzel konuşabiliyoruz. Sokaktan önce İngilizceyi sevmiyorduk hem ön yargımız vardı hem de bir bilgimiz yoktu. Bu projeden sonra çok iyi oldu, İngilizceyi çok seviyoruz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle