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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.09.2019 - 17:25, Son Güncelleme:/

İngilizce öğretmenlerinin mesleki eğitimleri desteklenecek

MEB ile British Council arasında yapılan işbirliği kapsamında, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimleri ve dört dil becerilerinin desteklenmesi amacıyla Türkiye ve Birleşik Krallık'ta uygulamaya dayalı eğitimler düzenlenecek. İlk etapta Ankara'da başlatılacak pilot projeyle, 422 okuldan 2 bin 400 İngilizce öğretmeninin mesleki ve alan gelişimleri desteklenecek.

İngilizce öğretmenlerinin mesleki eğitimleri desteklenecek
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile British Council arasında yapılan iş birliği kapsamında, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin ve dört dil becerilerinin desteklenmesi amacıyla Türkiye ve Birleşik Krallık'ta uygulamaya dayalı eğitimler gerçekleştirilecek.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile British Council arasında İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin ve dört dil becerilerinin desteklenmesine yönelik iş birliğini kapsayan mutabakat beyanı imza töreni, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda düzenlendi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, yabancı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin 2023 Eğitim Vizyonu'nun hedefleri arasında yer aldığını söyledi. Eğitimdeki reformların hayata geçirilmesinde öğretmen ve okul yöneticilerinin önemini belirten Boyacı, şöyle konuştu:
"Bu süreçte öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarımızla toplumsal mutabakat üzerine kurulu mesleki gelişim programları hazırlamaya gayret gösterdik. Bu çerçevede British Council önemli ortaklarımızdan biri oldu. Yabancı dil öğretmenlerine yönelik İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça mesleki gelişim programları hazırladık. Yabancı dil öğrenimi, teknik ve pedagojik bir konu olmanın yanında dilin kültürün içerisinde yaşayan bir unsur olarak görülmesiyle de ilişkili. Bu doğrultuda yabancı dil öğretmenlerimizin Türkiye ve yurtdışındaki mesleki gelişim programlarını merkeze yerleştirdik."

British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough da MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişim becerilerine katkıda bulunacakları için memnun olduğunu anlattı. İşbirliği kapsamında öğretmenlere yönelik yaratıcı ve etkili bir eğitim programının hazırlandığını söyleyen Gough, "Hem İngilizce öğretmenlerine hem de öğrencilerine dokunacak bu projenin heyecanını yaşıyor ve uzun soluklu olmasını diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Boyacı ile Gough, mutabakat beyanını imzaladı.

PİLOT UYGULAMA ANKARA'DA BAŞLAYACAK
Mutabakat beyanıyla, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik eğitici eğitimlerinin düzenlenmesi, Birleşik Krallık'ta İskoçya Edinburgh'ta uygulamaya dayalı etkinlik temelli eğitimlerin gerçekleştirilmesi, basılı ve görsel eğitim içeriklerinin hazırlanması, uzaktan eğitimlerin yapılması amaçlanıyor. Bu kapsamda başlatılacak pilot projeyle, Ankara'daki 422 okuldan 2 bin 400 İngilizce öğretmeninin mesleki gelişim programına katılımları hedefleniyor. İşbirliği çerçevesinde ilk etapta 22 İngilizce öğretmeni 23 Eylül-6 Ekim'de Edinburgh'ta ortaklaşa düzenlenecek eğitici eğitimi programına katılacak. Bu programın ardından, projenin ikinci aşaması olarak 150 İngilizce öğretmeni kasımda Ankara'da eğitim alacak.

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