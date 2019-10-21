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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 21.10.2019 - 13:30, Son Güncelleme:/

İngilizce öğretmenleri konferansta buluştu

İstanbul’daki tüm devlet ve özel okullarda görev yapan İngilizce öğretmenleri, ‘Yabancı Diller Konferansı’nda buluştu.

İngilizce öğretmenleri konferansta buluştu
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İSTEK Okulları, İngilizce öğretmenlerine yönelik bir Yabancı Diller Konferansı düzenledi. MAKE IT HAPPEN temasıyla düzenlenen konferans, İstanbul’daki tüm özel ve devlet okullarının İngilizce öğretmenlerine açık ve ücretsiz yapıldı. Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu’nda 19 Ekim’de düzenlenen konferansta, yabancı dil edinim süreci; ölçme değerlendirme; öğretmen esenliği ve öğrenci psikolojisi; sınırlı içerikle maksimum üretken dil becerisi konuları ele alındı.

Çok sayıda İngilizce öğretmeninin katıldığı konferansa, İSTEK Vakfı Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Akyel, akademisyen Assoc. Prof. Dr. Hossein Farhady, öğretmen eğitmeni Theresa Doğuelli, Profesör Sarah Mercer ve Vakıf Okulları Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk Cooley konuşmacı olarak yer aldı. Bedrettin Dalan, yabancı dil öğrenebilmek için öncelikle ana dilin çok iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizerken, Profesör Sarah Mercer ise dil öğrenme sürecindeki öğretmen ve öğrenci arasındaki bağın önemini vurguladı.

‘İNGİLİZCE BİR DERS DEĞİL İLETİŞİM ARACI’
Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk Cooley, İngilizce Yeterlik Endeksi verilerine göre, Türkiye’nin 80 ülke arasında 73’üncü sırada yer aldığını belirtti. Bunun en önemli nedeninin yabancı dilin bir ders olarak görülmesi olduğunu söyleyen İpek Bulduk Cooley, şöyle konuştu:
“İngilizce aslında bir ders değil, bir iletişim aracı. Çünkü dil bilmek kişiyi özgürleştirir. Bir defa dersi doğru algılamalıyız ve o yabancı dilin karakterine göre hareket etmeliyiz. İngilizce konuşmadan öğrenilmez. Bıkmadan, sıkılmadan çok ciddi bir sabırla hedeflenen dil üzerinden iletişim kurulması lazım. Öğrenci kadar öğretmen eğitimi de önemli. Çünkü onların ihtiyaçları birbirinden farklı. Bunun için farklılaştırılmış öğretmen eğitimleri yapılması lazım. Mesela bazı öğretmenlerin sınıf hakimiyeti problemi yoktur, ama öğrencileri ölçme değerlendirme araçlarına adapte etmekte sorunu vardır. Bu sebeple çok iyi bir ihtiyaç analizi yapılması lazım.”

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