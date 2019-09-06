Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmen alÄ±mlarÄ±nda dÃ¶rt dil becerisi Ã¶lÃ§Ã¼lecek

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, yeni eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±ndaki eÄŸitim gÃ¼ndemine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunurken, bundan sonra Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmeni alÄ±mlarÄ±nÄ± okuma, konuÅŸma, yazma, dinleme dil becerisine dayalÄ± bir sistemle yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yeni dÃ¶nemde Ã¶ÄŸrencilerin ders dÄ±ÅŸÄ±ndaki sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklerinin akademik olarak nasÄ±l deÄŸerlendirileceÄŸine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde SelÃ§uk, bir Ã§ocuÄŸun dÃ¼ÅŸÃ¼nsel, duygusal ve fiziksel olarak bÃ¼tÃ¼nsel geliÅŸmesinin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.Â Â Â Â Â

Bu bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ saÄŸlamak iÃ§in bir altyapÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken SelÃ§uk, sosyal, duygusal Ã¶zelliklerle ilgili bir modÃ¼l hazÄ±rlayÄ±p bunu devreye soktuklarÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â Â Â

â€œBiz, hep ÅŸuna inanÄ±yoruz. EÄŸer birden bire bu sosyal, duygusal Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n, birtakÄ±m sportif sanatsal Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hemen bu sene bir objektif yapÄ±, optimizasyon sÃ¼reci yaÅŸanmadan nota, karneye geÃ§irilmesi sÃ¶z konusu olursa, velilerimizi bir kaosa sÃ¼rÃ¼kleriz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Yani belirli kriterler netleÅŸmeden bu tÃ¼r bir ÅŸeyi TÃ¼rkiyeâ€™de karneye yansÄ±yacak ÅŸekilde yansÄ±tmamÄ±z doÄŸru deÄŸil. Biz, Ã¶nce buna bÃ¼tÃ¼n toplumu hazÄ±rlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Her Ã¶ÄŸretmen Ã§ocuÄŸu tanÄ±yabilmek iÃ§in bir tabloya sahip ve Ã§ocukla ilgili yetenekler, ilgiler, beceriler, sosyal faaliyetler, uluslararasÄ± yarÄ±ÅŸmalardaki baÅŸarÄ±lar, sanatsal, sportif aktiviteler burada bulunuyor. Bu, belli bir sÃ¼re sonra ÅŸuna dÃ¶nÃ¼ÅŸecek, bunlarÄ±n notlandÄ±rÄ±lmasÄ± ya da karneye yansÄ±masÄ± biÃ§iminde de hayata geÃ§mesi sÃ¶z konusu olacak.

Ã–ÄžRETMEN EÄžÄ°TÄ°MÄ° Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R SENEYE Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR

Yeni modelde ders Ã§eÅŸidi azaldÄ±, belli bir alanda derinleÅŸme imkanÄ± arttÄ±. Yeni modelde Ã¶ÄŸretmen yetiÅŸtirilmesi Ã¶nemli. Yeni sisteme gÃ¶re, Ã¶ÄŸretmen eÄŸitimi iÃ§in bizim bir seneye ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ã–ÄŸretmenler hazÄ±r olmadan, biz onlara desek ki â€˜MÃ¼fredat deÄŸiÅŸti hadi bunu yapÄ±nâ€™, bÃ¶yle bir ÅŸey olmaz. Bu durumda mÃ¼fredat deÄŸiÅŸikliÄŸinin baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. O yÃ¼zden de bu sene derslerde deÄŸiÅŸiklik yok.

YABANCI DÄ°L EÄžÄ°TÄ°MÄ°NDE OKULA GÃ–RE MÃœFREDAT YAPMAK Ä°STÄ°YORUZ

YabancÄ± dil Ã¶ÄŸretiminde, mÃ¼fredatÄ± iyileÅŸtirmek istemiyoruz, yeniden okula gÃ¶re mÃ¼fredat yapmak istiyoruz.Â Mevcut mÃ¼fredatta bÃ¼tÃ¼n derslerdeki Ã¶ÄŸretim biÃ§imi aynÄ±. Yani yÃ¶ntem ve teknik olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, yani turizm, fen lisesine, sosyal bilimlere farklÄ± deÄŸil, yÃ¶ntem ve teknik aÃ§Ä±sÄ±ndan sorun var. Ã–ÄŸretmen yetiÅŸtirme aÃ§Ä±sÄ±ndan problem var. Bizim, â€˜young learnersâ€™ dediÄŸimiz kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara yÃ¶nelik Ã¶ÄŸretmen yetiÅŸtirmede gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yÃ¼zlerce akademisyen, yeni bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me ihtiyaÃ§ olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Bir taraftan Ã¶ÄŸretmen yetiÅŸtirmenin ele alÄ±nmasÄ±, bir taraftan da belirli dÃ¼zeylerin sorgulanmasÄ± gerekiyor.

Bizim CEFR dediÄŸimiz Avrupa dil portfolyosuyla ilgili Common European Framework denilen bir Ã§izelge var. Bu Ã§izelgeye yÃ¶re â€˜A1, A2, B1, B2, C1, C2â€™ seviyeleri var. Bizim 8â€™inci sÄ±nÄ±fÄ±n sonunda Ã§ocuÄŸun A2â€™ye ulaÅŸÄ±lmasÄ± gibi bir hedefimiz var. BazÄ± okullarda A2 seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼k gelebilir, B1 ya da A1, A2 istenebilir. Yani paradigmal bir eleÅŸtiri getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Biz mevcut sistemin tÃ¼mÃ¼nÃ¼n metodik olarak sorgulanmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. â€˜Biz Ã¶ÄŸretmenimizin eÄŸitimini iyileÅŸtirirsek bu iÅŸ Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼râ€™ meselesi bu kadar basit deÄŸil. Burada daha derin bir problem alanÄ± var.

YÃ–K Ä°LE BÄ°R Ã‡ALIÅžMA YÃœRÃœTÃœYORUZ

YabancÄ± dil eÄŸitimine iliÅŸkin uluslararasÄ± kuruluÅŸlar ve Ã¼niversitelerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k, konuyu uzmanlarla birlikte ele aldÄ±k. Bizim Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼mÃ¼z ÅŸu. Biz diyoruz ki konu fazla mÄ±, konuyu azalt. Bir Ã§ocuÄŸun A-2 seviyesinde deÄŸil de A-1 seviyesinde mi? O zaman ona gÃ¶re dÃ¼zenleme yap mÃ¼fredatta. Pilot okullar aldÄ±k bu sene, haftaya baÅŸlÄ±yoruz. Ne yapÄ±yoruz burada? UluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n Ã¶nerdiÄŸi yÃ¶ntemlerden farklÄ±laÅŸarak bu Ã¼lkeye Ã¶zgÃ¼ bir yÃ¶ntem ve sistem Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Yeni Ã¶ÄŸretmen alÄ±mlarÄ±nda, Ä°ngilizcede okuma, konuÅŸma, yazma, dinleme 4 dil becerisine dayalÄ± bir sistemle Ã¶ÄŸretmen alacaÄŸÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla okulun da ihtiyacÄ± olan Ã¶ÄŸretmeni almakla ilgili de bir altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°kinci aÅŸama ÅŸu, biz YÃ–K ile bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yoruz. 6 tane eÄŸitim fakÃ¼ltesi aldÄ±k, bunu da henÃ¼z deklare etmedik. Bu 6 eÄŸitim fakÃ¼ltesinin Ã¶ÄŸretmen yetiÅŸtirme modeliyle ilgili farklÄ± bir yol haritasÄ± belirledik. Bu yol haritasÄ±na baÄŸlÄ± olarak da bu okullarÄ±mÄ±zÄ±n bizim Ã¶ÄŸretmen yetiÅŸtirme geleneÄŸimize gÃ¶re yeÅŸermesi ve geliÅŸmesi iÃ§in tedbirler alÄ±yoruz.Â Â Â Â Â

YabancÄ± dille ilgili Ã¶ÄŸretmen eÄŸitimi, mÃ¼fredat, ilkokul, ortaokul seviyesinde nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin pilot Ã§alÄ±ÅŸmalar, bu sene mart sonuna kadar tamamlanmÄ±ÅŸ olacak. Bu sene zaten pilot uygulamalarÄ± yaptÄ±k, geri bildirimlerimizi aldÄ±k, eksiklilerimiz var, zafiyetlerimizi gÃ¶rdÃ¼k. Bu eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda buna uygun, ikinci pilotu, yani Ã¶n pilot deÄŸil de mevcut pilotu yapmaya baÅŸlÄ±yoruz. Pilot uygulamalar, Ä°stanbul, Ankara ve iki ilde daha... Onun sonucunda da bir sonraki Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™de duruma gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k pilot dediÄŸimiz 20 il gibi ya da TÃ¼rkiye uygulamasÄ± dediÄŸimiz bir duruma geÃ§meyi planlÄ±yoruz.

YABANCI DÄ°LLE EÄžÄ°TÄ°ME KARÅžIYIM

Sadece liselerde deÄŸil, genel olarak yabancÄ± dille eÄŸitime karÅŸÄ±yÄ±m. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim seviyesinde de diÄŸerlerinde de. Ã–nemli olan yabancÄ± dili Ã¶ÄŸrenmek, yabancÄ± dille eÄŸitim almak deÄŸil. BazÄ± derslerde, bazÄ± Ã¶zel durumlarda bu tÃ¼r spesifik ÅŸeyler, Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±labilir. Bu uluslararasÄ± projelere hazÄ±rlanan, birtakÄ±m dÃ¼nya standartlarÄ±nda belli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan, belli konulardaki belli Ã§ocuklarÄ±mÄ±zla ilgili olabilir. Ã–nemli olan bizim onlara yabancÄ± dil konusunda ne kadar kaliteli bir eÄŸitim verip vermediÄŸimiz