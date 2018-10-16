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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
16.10.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

İngiliz oyun profesörü Türkiye'de öğrencilerle buluştu

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İngiliz oyun profesörü Türkiye'de öğrencilerle buluştu

Bu yıl ilk kez düzenlenen 'Uluslararası Psikoloji Günü'nde konuşan oyun profesörü Sue Jennings, "Çocukların daha sağlıklı bir gelişim sağlaması, ilişki kurması ve kriz anlarından sonra travmayı aşması konusunda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Oyun, eğlenmek demek olsa da aynı zamanda öğrenmeye yardımcı bir araç" dedi.

Oyun profesörü Sue Jennings 'Uluslararası Psikoloji Günü'nde konuştu. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde (İGÜ) gerçelkleşen konferansın 'Oyun Terapisi ve Nörodramatik Oyun' temalı atölye çalışmasında konuşmacı olarak yer alan oyun profesörü ve hikaye anlatıcısı Sue Jennings, "Çocuklarla ve yetişkinlerle oyun konusunda tutkulu çalışmalar yapıyorum. Özellikle nörodramatik oyun konusunda çalışmalarım var. Çocukların daha sağlıklı bir gelişim sağlaması, ilişki kurması ve kriz anlarından sonra travmayı aşması konusunda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Oyun, eğlenmek demek olsa da aynı zamanda öğrenmeye yardımcı bir araç" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN BU TECRÜBEYİ YAŞATMAK
Konferansın eğlenceli geçtiğini belirten Prof. Dr. Jennings, konuşmasına şöyle devam etti:
"Amacım katılımcıların bir oyun deneyimi yaşamasıydı. Burada baloncuklar üfledik, oyun hamuruyla oynadık ve hikayeler yarattık. Ve bu şekilde bir oyun tecrübesini yaşamış oldular. Önemli olan nokta, onlara bunu anlatmak değil, onların bu tecrübeyi yaşamasını sağlamak.

YETİŞKİNLER DE OYUNLA TECRÜBE KAZANIYOR
Nörodramatik kuram araştırmalarım, doktora tezimi yaparken Malezya'da bir kabileyle olan yaşam deneyimimden kaynaklanıyor. Çocuklarımla birlikte bu kabilenin yaşadığı köyde bir buçuk yıl boyunca kaldık. Burada sadece çocukların değil, aynı zamanda yetişkinlerin de oyun oynayarak bazı şeyleri tecrübe ettiklerini gördük.ÿ Dolayısıyla bu çok önemli bir nokta.

ALGILAMA ANNE KARNINDA BAŞLIYOR
Bu kuramın oluşmasından önce, çocukların etkileşimli oyunları algılayabilecek gelişiminin bir yaşından itibaren başladığı düşüncesi vardı. Ama araştırmalarım sonucunda, bu algılama durumunun aslında anne karnındayken olduğu anlaşıldı. Burada hem annenin hem babanın iletişimi söz konusu. Çocuk doğduktan sonra aile bireyleri ve çocuk arasında daha etkileşimli ve yoğun oyunların oynanması gerekiyor."

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