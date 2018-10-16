İngiliz oyun profesörü Türkiye'de öğrencilerle buluştu

Oyun profesörü Sue Jennings 'Uluslararası Psikoloji Günü'nde konuştu. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde (İGÜ) gerçelkleşen konferansın 'Oyun Terapisi ve Nörodramatik Oyun' temalı atölye çalışmasında konuşmacı olarak yer alan oyun profesörü ve hikaye anlatıcısı Sue Jennings, "Çocuklarla ve yetişkinlerle oyun konusunda tutkulu çalışmalar yapıyorum. Özellikle nörodramatik oyun konusunda çalışmalarım var. Çocukların daha sağlıklı bir gelişim sağlaması, ilişki kurması ve kriz anlarından sonra travmayı aşması konusunda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Oyun, eğlenmek demek olsa da aynı zamanda öğrenmeye yardımcı bir araç" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN BU TECRÜBEYİ YAŞATMAK

Konferansın eğlenceli geçtiğini belirten Prof. Dr. Jennings, konuşmasına şöyle devam etti:

"Amacım katılımcıların bir oyun deneyimi yaşamasıydı. Burada baloncuklar üfledik, oyun hamuruyla oynadık ve hikayeler yarattık. Ve bu şekilde bir oyun tecrübesini yaşamış oldular. Önemli olan nokta, onlara bunu anlatmak değil, onların bu tecrübeyi yaşamasını sağlamak.

YETİŞKİNLER DE OYUNLA TECRÜBE KAZANIYOR

Nörodramatik kuram araştırmalarım, doktora tezimi yaparken Malezya'da bir kabileyle olan yaşam deneyimimden kaynaklanıyor. Çocuklarımla birlikte bu kabilenin yaşadığı köyde bir buçuk yıl boyunca kaldık. Burada sadece çocukların değil, aynı zamanda yetişkinlerin de oyun oynayarak bazı şeyleri tecrübe ettiklerini gördük.ÿ Dolayısıyla bu çok önemli bir nokta.

ALGILAMA ANNE KARNINDA BAŞLIYOR

Bu kuramın oluşmasından önce, çocukların etkileşimli oyunları algılayabilecek gelişiminin bir yaşından itibaren başladığı düşüncesi vardı. Ama araştırmalarım sonucunda, bu algılama durumunun aslında anne karnındayken olduğu anlaşıldı. Burada hem annenin hem babanın iletişimi söz konusu. Çocuk doğduktan sonra aile bireyleri ve çocuk arasında daha etkileşimli ve yoğun oyunların oynanması gerekiyor."