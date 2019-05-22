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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEğitim Haberleriİmam hatip liselerine 'Akademik Koçluk' sistemi geliyor
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Eğitim
AA
22.05.2019 - 11:29, Son Güncelleme:/

İmam hatip liselerine 'Akademik Koçluk' sistemi geliyor 

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, imam hatip liselerindeki öğrencilerin kariyer ve mesleki gelişimleri için 'Akademik Koçluk' sistemini başlatmaya hazırlanıyor. Bakanlık, öncelikli olarak 2020'de ilk mezunlarını verecek 111 Anadolu imam hatip lisesinde sistemi hayata geçirecek. Ağustos 2019'da başlatılması planlanan sistemde, ilahiyat fakülteleriyle iş birliğine gidilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin kariyer ve mesleki gelişimleri için hayata geçirilecek 'Akademik Koçluk' sistemi, öncelikli olarak 2020'de ilk mezunlarını verecek 111 Anadolu imam hatip lisesinde başlatılacak. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, imam hatip liselerinde eğitim alan öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve akademik başarılarını artırmak için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yönelik akademik ve bilimsel alanlarda uzmanlar, akademisyenler, danışmanlar aracılığıyla uygulama, araştırma ve geliştirme desteği sunulmasını sağlayan Akademik Danışma Kurulları hayata geçirildi.

Bilim insanları, meslek erbabı, uzman, sanatçı ve sporcuların da yer aldığı kurullar, bugüne kadar fen ve sosyal bilimler programı uygulayan, 297'si proje ve 80'i program okulu olan Anadolu imam hatip liselerinde oluşturuldu. Kurullar, eğitimde verimliliğin sağlanması, okul ve çevre iş birliğinin sağlanması, her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarıyla ortak çalışmanın geliştirilmesinde yol gösterici oluyor. Öğrencilerin akademik, bilimsel, mesleki, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekleyici zeka oyunları bölümü, Z-Kütüphane, yazarlık atölyesi, laboratuvar, spor alanları, Kur'an-ı Kerim ve dil sınıfları gibi özel derslikler, resim, müzik ve robotik kodlama atölyeleri de Akademik Danışma Kurullarının tavsiye kararları doğrultusunda yapılmaya başlandı.

SIRADA 'AKADEMİK KOÇLUK' SİSTEMİ VAR
Bakanlık, imam hatip liseleri için 2023 Eğitim Vizyonu'nun en önemli hedeflerinden 'Akademik Koçluk' sistemini de pilot olarak belirlenen okullarda uygulamaya hazırlanıyor. Planlamalara göre, sistem, Akademik Danışma Kurulları'nın bulunduğu, proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerinden 2020'de ilk mezunlarını verecek 111 okulda Ağustos 2019'dan itibaren başlatılacak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTELERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK
'Akademik Koçluk' sisteminde üniversitelerin ilahiyat fakülteleriyle iş birliğine gidilecek. Öğrenciler, bu fakültelerdeki akademisyen ve uzmanların yol göstericiliğinde, başta alan dersleri olmak üzere mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilme ve geleceğini planlayabilme imkanını yakalayacak.

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