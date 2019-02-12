İlkokulun dersi, temizlik
Aydın’ın Nazilli İlçesinde öğretmenler öğrencilerine dersi, teneffüste verdi. Farkındalık eğitimi kapsamında öğrencilerin çöp alışkanlığı kazandırılması amacıyla ellerine eldivenleri giyen öğretmenler teneffüste öğrencilerin önünde onların attığı çöpleri topladı.
Nazilli Merkez Cumhuriyet İlkokulu’nda beslenme teneffüsünden sonra yapılan etkinlikte öğrencilerini bahçede sıraya dizen öğretmenler, ellerine birer eldiven giyerek çöp torbalarıyla okul bahçesine dağılarak öğrencilerin yiyecek ve çöp artıklarını tek tek topladı. Temizlik sona erdikten sonra okul müdürü, neden bu şekilde davrandıklarını öğrencilerine anlattı.
Öğrencilere farkındalık eğitimi kapsamında bahçelerini temiz tutmaları konusunda yapılan bu etkinlik sonunda öğretmenler öğrencilerinden okullarını temiz tutmaları, çöplerini ise çöp kutularına atmaları konusunda söz aldı. Öğretmenlerinin teneffüste de verdiği bu temizlik dersine duyarsız kalmadıklarını anlatan öğrenciler, “Öğretmenlerimiz bize büyük bir ders verdi. Onlara çöp toplattığımız için çok üzüldük. Bir daha da asla yere çöp atmayacağız. Temiz bir çevre için çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız, yere değil” dedi.
‘ÖĞRENCİLERİMİZE ÖRNEK OLDUK’
‘En güzel temizlik kirletmemektir’ diyen Nazilli Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Hilmi Mete, “Bugün buradaki amacımız öğrencilerimize bir farkındalık eğitimi yapmak, çevremizi her gün temizleyerek değil kirletmeyerek daha temiz bir çevreye sahip olabileceğimizi anlatmaktı. Öğretmenlerimizle geçtiğimiz kurul toplantısında aldığımız kararla, onların yaşayarak öğrenmelerinin daha etkili olacağını düşünüp bizlerin yaptıklarını bire bir uyguladıkları için ‘önce biz toplayalım, sonra öğrencilerimizde toplar’ düşüncesiyle bu projeyi yaptık. Yani öğrencilerimize örnek olduk. Okul hizmetlilerimize okulu sabahtan itibaren temizlememelerini söyledik. ‘Bakalım öğrencilerimiz herhangi bir rahatsızlık duyacaklar mı? Etraftaki çöplerinden çöpleri toplamaya başlayacaklar mı?’ diye. Öğrencilerimizi teneffüsten sonra sıraya aldık. Dedik ki ‘Biz topluyoruz bakın sizler de bunu yapabilirsiniz. Biz yaptığımız sürece sizler daha iyisini yapacaksınız’ diyerek örnek almaları için örnek davranış uygulamaya çalıştık. Öğretmenlerimiz de etkinliğin ardından sınıflarında öğrencilerini bu konularda bilgi verdi. Öğrencilerimizin, etkinliğin amacı olan temiz çevre için kirletmemenin önemli olduğunun farkına vardıklarını düşünüyoruz” dedi.
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