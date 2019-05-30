İlkokulda sanat festivali
İlkokul öğrencilerinin sanat festivali renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel hale getirilmek istenen festivale öğrenci ve velilerin yanı sıra Koşuyolu sakinleri de ilgi gösterdi.
Finlandiya ilhamlı eğitim sistemiyle dikkat çeken Fidol Okulları bünyesindeki Koşuyolu Fidol İlkokulu Sanat Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl ilki gerçekleşen ve her yıl aynı tarihte tekrarlanması planlanan festivale öğrenci ve velileri kadar bölge sakinleri de ilgi gösterdi.
Tüm sınıfların katıldığı festival, ilkokulun hemen karşısındaki halı sahada yapıldı. İngilizce müzikal, jimnastik gösterileri, perküsyon grubunun şovu, veli-öğrenci orkestrası, sınıfların dans gösterisi, yürüyen tablolar defilesi ve resim sergisinin yanı sıra, özel çocukların eğitim gördüğü Tomurcuk Ritim Orkestrası da perküsyon şovlarıyla festivale renk kattı.
Okul yetkilileri, “Bizler bu festival kapsamında çocuklarımıza sadece festivalden bahsettik ve onların kendi yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları için, hiçbir şekilde baskı veya zorlama yapmadık. Bunu velilerimizden de rica ettik ve ortaya çok özgün eserler çıktı. Her çocuk kendi dünyasını yansıtan kostümüyle ve yaratıcılığıyla festival için eser hazırladı” dedi.
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