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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
30.05.2019 - 14:37, Son Güncelleme:/

İlkokulda sanat festivali

İlkokul öğrencilerinin sanat festivali renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel hale getirilmek istenen festivale öğrenci ve velilerin yanı sıra Koşuyolu sakinleri de ilgi gösterdi.

İlkokulda sanat festivali
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Finlandiya ilhamlı eğitim sistemiyle dikkat çeken Fidol Okulları bünyesindeki Koşuyolu Fidol İlkokulu Sanat Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl ilki gerçekleşen ve her yıl aynı tarihte tekrarlanması planlanan festivale öğrenci ve velileri kadar bölge sakinleri de ilgi gösterdi.

Tüm sınıfların katıldığı festival, ilkokulun hemen karşısındaki halı sahada yapıldı. İngilizce müzikal, jimnastik gösterileri, perküsyon grubunun şovu, veli-öğrenci orkestrası, sınıfların dans gösterisi, yürüyen tablolar defilesi ve resim sergisinin yanı sıra, özel çocukların eğitim gördüğü Tomurcuk Ritim Orkestrası da perküsyon şovlarıyla festivale renk kattı.

Okul yetkilileri, “Bizler bu festival kapsamında çocuklarımıza sadece festivalden bahsettik ve onların kendi yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları için, hiçbir şekilde baskı veya zorlama yapmadık. Bunu velilerimizden de rica ettik ve ortaya çok özgün eserler çıktı. Her çocuk kendi dünyasını yansıtan kostümüyle ve yaratıcılığıyla festival için eser hazırladı” dedi.

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