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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
21.12.2018 - 12:36, Son Güncelleme:/

İlkokula PTT şubesi açıldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu’na, öğrencilere eski haberleşme tekniklerini öğretmek amacıyla bir PTT şubesi açıldı. ‘Bak Postacı Geliyor’ isimli proje kapsamında açılan şubede görev alacak öğrenciler, okul içinde mektuplaşmayı sağlayacak.

İlkokula PTT şubesi açıldı
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Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu’nda, öğrencilere eski haberleşme araçlarını ve mektuplaşma sistemini öğretmek amacıyla ‘Bak Postacı Geliyor’ adlı proje hazırlandı. Proje kapsamında, PTT Karşıyaka Şubesi’nin katkılarıyla, okulda bir PTT şubesi açıldı. Öğrenciler, kurulan PTT şubesinde özel kıyafetlerini giyerek, PTT çalışanı gibi faaliyet gösterip, yıl sonuna kadar okul içinde mektuplaşmayı sağlayacak.

‘AZALAN İLETİŞİMİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ’
Öğretmen Sevinç Çakır, "Postaneyi kurma amacımız mektubun yazımından gönderilen kişiye ulaşmasına kadar her anı çocuklarımıza öğretmek Çocuklara eski iletişim tekniklerini öğretmek istiyoruz. Ayrıca tüm duyuların harekete geçirilmesi ve deneyimlenmesiyle öğrenme çok daha etkili oluyor. İnsanlar yaşayarak öğrenir ve bunları unutmaz. Kalıcı bir öğrenme ve kişiler arasında azalan iletişimin artmasına katkı sağlayacağımızı umuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlkokula PTT şubesi açıldı

'YARININ PTT ÇALIŞANLARI'
PTT İzmir Başmüdür Yardımcısı Albullah Sarıboğa da "Çocuklara PTT’yi tanıtma imkânı sunduğu için öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu bir farkındalık yaratma çalışması. Bugün okullarında PTT’yi tanıyan çocuklarımız, umuyoruz ki büyüdükleri zaman PTT’nin önemli pozisyonlarında görev alacak. Çocuklarımızı şubelerimizi gezmeye de davet ediyoruz" diye konuştu.

Projeyi ilk duyduklarında çok sevindiklerini ve hemen çalışmaya başladıklarını söyleyen PTT Karşıyaka Şube Müdürü Nihat Candoğan ise şunları söyledi:
"Teknolojiye yenik düşen mektubu, postayı yeniden canlandırmak istedik ve güzel bir yatırım olacağını düşündük. İlk proje olarak bir postane açalım istedik ve gerekli çalışmaları yaptık. İki aşamalı olacak projemizde ilk aşamada, öğrencilerimiz öğretmenlerine, sınıf arkadaşlarına mektup yazacak onları öğrenci postacılar dağıtacak. Okul dışından birine yazmak istedikleri mektupları da postanelerinde toplayacaklar, biz gelip çocuklarımızdan alacağız ve dağıtımlarını yapacağız. Türkiye ve İzmir’de ilk defa böyle bir etkinlik düzenleniyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

İlkokula PTT şubesi açıldı

Okul Müdürü Sibel Özer "İletişim çağında olmamıza rağmen iletişim konusunda eksiklikler" var diyerek, iletişimin tarihsel gelişimini çocuklara öğretmeyi istediklerini söyledi. Desteklerinden ötürü PTT ailesine teşekkür etti.

PTT şubesinin açılış törenine Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu Müdürü Sibel Özer, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şaban Karakoç, PTT İzmir Başmüdür Yardımcısı Abdullah Sarıboğa, PTT Karşıyaka Şube Müdürü Nihat Candoğan, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. PTT yetkilileri, yönetici ve öğrencilerle birlikte şubenin açılış kurdelesini kesti. Öğrenciler, PTT çalışanlarının konu edildiği bir tiyatro gösterisi sundu. Ardından da okul postanesindeki görevlerinin başına geçti.

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