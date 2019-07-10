İlkokula başlama yaşı Resmi Gazete'de! 2019-2020 ilkokula başlama yaşı tablosu
İlkokula başlama yaşı için düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. İlkokul birinci sınıfa ve anaokuluna başlama yaşında gerçekleştirilen güncelleme, ana sınıfı, ana okulu ve ilkokula başlama yaşının sınırlarını belirledi. İşte, ilkokula başlama yaşı hakkında merak edilen bazı bilgiler
İlkokula ve ana sınıfına başlama yaşı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çocukların ilkokula başlama yaşı şu şekilde olacak;
İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.
Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına 30 Eylül itibariyle 57-68 aylık çocukların kaydı yapılabilecek.
57-68 aylık çocukların kaydının ardından okullarda boşluk bulunması halinde anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar kaydedilebilecek.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.
İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.
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