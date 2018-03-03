İlkokul öğrencilerine üniversitede İngilizce dersi

Öğrencilerin yabancı dil öğrenmesi ve derslere ilgilerini arttırmak için yapılan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. Altınbaş Üniversitesi, ilkokul öğrencilerinin yabancı dil öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla proje gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri üniversiteye gelerek haftada 4 saat İngilizce öğreniyor. Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Merve Selçuk, erken yaşta İngilizce öğrenmenin önemine dikkat çekerek şu bilgileri veriyor:

“Bağcılar'a bağlı Mahmutbey Mahallesi öğrencilerinin hayatına dokunmak istedik. Öğrenciler, üniversitemize gelerek buraya neşe katıyor. 4’üncü sınıfa giden öğrencilerin burada üniversite öğrencilerini ve öğretmenlerini görerek rol model almalarını istiyoruz. Projeyi bu amaçla gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin kullandığı kitapları da üniversitemiz sağladı. Ekimden itibaren öğrenciler buraya geliyor ve haftanın iki günü ikişer saat yabancı dil eğitimi alıyor. Dersleri, üniversitemizin iki öğretmeni dönüşümlü olarak gerçekleştiriyor.”

DERSLERİ OYUN TEMELLİ İŞLİYORUZ

İlkokul öğrencilerine İngilizce dersi veren akademisyen Burcu Ocak ise şöyle konuşuyor:

“Öğrencilerin öğrenme hızları birbirinden farklı. Çok daha hızlı ve biraz daha yavaş öğrenenler oluyor ama biz onları farklı gruplarda bir araya getirerek birbirlerinden de öğrenmelerini sağlıyoruz. Böylece kimseyi geride bırakmadan ya da çok ileri götürmeden eşit düzeyde öğrenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Derslerde çok güzel vakit geçiriyoruz. Öğrencilerin etkinliklerde çok hızlı öğrendiklerini de görüyoruz, sorduğumuz sorulara çok hızlı cevap verebiliyorlar. Dersleri oyun temelli işliyoruz. İngilizceyi şarkılar söyleyerek ve canlandırarak öğretiyoruz.”

ÜNİVERSİTEDE DERSE KATILANLAR MUTLU

Ege Gürbüz: Burada her şeyi eğlenerek öğretiyorlar. Bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. İngilizce dersini çok seviyorum.

Meltem Önalan: Üniversitede çok fazla bilgi öğreniyoruz. Hem öğreniyor, hem eğleniyor, hem de keyifli vakit geçiriyoruz. Ben en çok İngilizce konuşmaktan hoşlanıyorum.