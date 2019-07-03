İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? MEB takviminden bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvime göre ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak sorusu, günün araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlkokul kayıtlarının başladığı tarihe göre ilk kez bir eğitim kurumuna kayıt yaptıracak olan öğrenci için işlemler gerçekleştirilecek. Peki, MEB'den alınan bilgilere göre ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İlkokul kayıtları, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak.
Yapılan ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle gerçekleşecek.
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI 69 AY OLDU
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iznine bağlı olacak. Mevcut düzenlemede MEB, bu gibi yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor. Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.
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