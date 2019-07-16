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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
16.07.2019 - 13:33, Son Güncelleme:/

İlkokul kayıt sorgulama ekranı erişime açıldı! E Okul hangi okula kayıtlıyım ekranı!

İlkokul kayıt sorgulama ekranı, çocuğum hangi okula kayıtlı sorularına cevap arayan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. E Okul üzerinden erişime açılan ilkokul kayıt sorgulama ekranı aracılığıyla veliler, anasınıfı ve ilkokula başlama yaşındaki çocuklarının kayıtlı olduğu okulları görüntüleyebilecek. İşte, ilkokula kayıt ekranı aracılığıyla öğrenilebilecek olan hangi okula kayıtlıyım sorusunun cevabı

İlkokul kayıt sorgulama ekranı erişime açıldı! E Okul hangi okula kayıtlıyım ekranı!
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İlkokul kayıt sorgulama ekranı, E Okul aracılığıyla görüntülenebiliyor. Çocuğum hangi okula gidecek sorusuna bir süredir yanıt arayan vatandaşlar, bu ekran üzerinden detayları öğrenebilecek. İşte, hangi okula kayıtlıyım sorusunun cevabı ve okula başlama yaşı hakkında bazı bilgiler

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2019-2020 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?

İlkokula başlama yaşını, aşağıdaki otomasyon üzerinden doğum tarihini girerek kolayca öğrenebilirsiniz. 

Örnek doğum tarihleri şu şekilde;

01.01.2006: Çocuğunuz 164 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur. 
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2007: Çocuğunuz 152 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur. 
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2008: Çocuğunuz 140 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur. 
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2009: Çocuğunuz 128 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur. 
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2010: Çocuğunuz 116 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur. 
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2011: Çocuğunuz 104 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur. 
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2012: Çocuğunuz 92 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur. 
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2013: Çocuğunuz 80 aylık olduğundan 1. Sınıfa kaydı zorunludur. 
Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

01.01.2014: Çocuğunuz 68 aylık olduğundan Anaokulu, Ana Sınıfı ve Uygulama Sınıfına kaydı yapılır. 
Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

01.01.2015: Çocuğunuz 56 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.

01.01.2016: Çocuğunuz 44 aylık olduğundan Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan Anaokulu ve Uygulama Sınıflarına 36-56 aylık, Ana Sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı Ana Sınıfına kaydedilebilir.

01.01.2017: Çocuğunuz 32 aylık olduğundan Anasınıfı, Anaokulu, Uygulama Sınıfına kayıt yaşı uygun değildir.

İLKOKULA BAŞLAMA OTOMASYONU İÇİN TIKLAYINIZ

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