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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
20.05.2019 - 12:05, Son Güncelleme:/

İlk ve ortada da sistem değişecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni lise eğitim sistemine geçiş sonrası bir dizi değişiklik yapmayı planladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, sınıf geçme yönetmeliğinde de değişiklik yapacaklarını, ilkokul ve ortaokul sisteminde yenilikler olacağını söyledi.

İlk ve ortada da sistem değişecek
Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr

Yeni lise sistemi ve eğitimde planlanan değişiklikleri Bakan Selçuk Hürriyet’e şöyle açıkladı:

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE YATIRIM YAPILMALI
TEMEL MESELE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ: “Bugünkü ders mantığı geleneksel, çok konvansiyonel. Liseyle bu ekonominin gereksinimlerini ilişkilendirmemiz gerek. Temel mesele öğretmen yetiştirme. Asgari 1 senelik eğitim planlıyoruz. Önce öğretmen eğitimine yatırım yapılmalı, sonra sistem değişmeli. Bizim yapmaya çalıştığımız da bu.

Eğitim ekonomi ile nasıl uyum sağlar? Eğitim demokrasiye nasıl hizmet eder? Eğitim şu anki veriye göre değil, gelecek tasarımını nasıl yapar? Bu soruları soruyoruz.

100 ÖĞRENCİYLE YENİ LİSE SİSTEMİNİ ÇALIŞTIK: Yüzlerce öğrenci, öğretmen ve uzmanla çalıştık. Sistemin değişimi sırasında Türkiye’nin farklı yerlerinden, farklı lise türlerinden 100’ün üzerinde liseli ile çalıştık. Öğretmenlerle bölge çalışmaları yaptık. Uzmanlarla değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik.

SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK: Biz sınıf geçme yönetmeliğini de çalışacağız. Kolay sınıf geçerek biz bu sistemi yürütemeyiz. Onun da çalışılması lazım. Sistemi etkileyen tüm bileşenleri senkronize ve kendi doğasına uygun dönüştürürsek, acele etmeden bunu yaparsak daha başarılı olur.

ÇALIŞAN İLE ÇALIŞMAYANI AYIRT EDEN YAPI GETİRECEĞİZ: Kolay sınıf geçilen bir yapının verimli olması mümkün değil. Çalışan ve çalışmayanı ayırt eden ve her öğrencinin motivasyonunu önemseyen bir yapıya ihtiyaç var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor.

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ 10. SINIFTA
İSTEYEN ÖĞRENCİ 11’İNCİ SINIFTA DA KULVAR DEĞİŞTİREBİLİR: Şu anda öğrenciler 10’uncu sınıfta alan değişimiyle ilgili karar veriyor ve değiştiremiyor. Yani köprüden son çıkış 10’uncu sınıfta. Biz bunu 11’inci sınıfa taşıyoruz. İlkokul, ortaokul sistemini de değiştireceğiz, makul bir sürede onu da açıklıyoruz. Bir taraftan mevcut durumu da iyileştirmeye çalışıyoruz.

Örneğin Liselere Giriş Sınavı (LGS) soru tipini değiştirdik. Böylece ders işleme sürecine, çocukların okuduğunu anlama düzeylerinin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz.

SEÇMELİ DERSİ YÜZ YÜZE YA DA ÇEVRİMİÇİ ALABİLİR: Çocuk, 10 ve 11’inci sınıfta her alanda bir ders seçmek zorunda. Mühendis olacaksa tarihten ve benzeri sosyal konulardan da seçmek zorunda.

Şu anda bir dengesizlik var. Çocuk matematikçi ise başka alandan almıyor, oysa denge olmalı. Seçmeli dersleri kimin vereceği ile ilgili problem söylendi. Bu konuda farklı modeller üzerinde çalışıyoruz. Öğrencilerin isterse akredite farklı kurumlarda yüz yüze, isterse uzaktan öğretimle ders alabilmesi söz konusu olabilir. Öğrencilerin yaptığı spor çalışmalarını da akredite etme planları yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi’nde aldığı bir kurs da öğrencinin seçmeli dersleriyle ilişkilendirilebilir.

ÖĞRETMENLERİN ÜÇTE BİRİ SERTİFİKA ALACAK: 30 bine yakın sınıf öğretmenimiz için atölye sertifikası planladık. Dağcılık Federasyonu, Oryantiring Federasyonu ve diğer federasyonlarla binlerce öğretmenin sertifika programlarını planladık. 2023’e kadar sınıf öğretmenlerimizin üçte birine atölye yan alan ve sertifika planlaması yapıyoruz. Bu sertifikalar ellerinde olursa ücretlerini alıp derse girebilirler.

Sonuçta sistemi kendi içinde dönüştüreceğiz. 2 bin öğretmenimize masal anlatılıcılığı sertifikası vereceğiz. Formatör öğretmenler de diğer öğretmenlere eğitim verecek. Ayrıca Ankara Üniversitesi de öğretmenlerimize drama eğitimi verecek.

KARİYER OFİS YAZILIMI BİTTİ: Kariyer Ofisi için üniversitelerle görüşüyoruz. 120 saatlik sertifikasyon hazırlığını lise öğretmenlerimize üniversiteler verecek. Öğretmenlerimiz ücretsiz eğitimler sonrasında sertifikalarını alacaklar. Bununla ilgili e-portfolyo yazılımı çalışmaları da tamamlandı.

HER OKULUN PROFİLİNİ BELİRLEDİK: Her okulun 50 parametrede profilini çıkarıp, fotoğrafını pilot olarak çekiyoruz. Eksiklerini, başarılı yönlerini görüyoruz. İllerde ölçme değerlendirme merkezleri kurduk. Merkezde oluşturacağımız ekip bütün okulların ihtiyacı olan desteği verecek. Ayrıca konuyla ilgili il temsilcileri de olacak.

ÇİN’DEN YAPAY ZEKÂ KİTAPLARI GETİRDİK
BİLGİ KURAMI DERSİ İÇİN ULUSLARARASI BİR KURULUŞLA ANLAŞTIK: Bilgi kuramı dersi için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla temas halindeyiz. Bilgi kuramı ve diğer yeni getirilen seçmeli dersler çağdaş dünyada sıradan dersler haline geldi. Örneğin, Çin’den yapay zekâ kitapları getirdik. Çin’de lisedeki çocuklar bunu okuyorsa, bizim çocuklar da bunu yapar, yeter ki ortam olsun, yeter ki şartlar, koşullar iyileşsin, öğretmen nitelikli olsun.

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ PİLOT UYGULAMALARI BAŞLADI: İngilizce eğitimi için öğretmenlerimizle birlikte çalışıyoruz. İstanbul ve Ankara’da pilot okullarımızda yeni İngilizce metodu üzerine pilot uygulamalar gerçekleştiriyoruz.

Paradigmayı tümüyle değiştiriyoruz. Bu alanda çalıştığımız öğretmenlerden de destek istedik, çok büyük ilgi gösterdiler.

12’NCİ SINIFLAR ‘BİZE BİR ŞEY YAPIN’ DİYE BEKLİYOR: Yeni lise sistemi için zaman var ama gittiğimiz her yerde 12’nci sınıfların ‘Bizim için de bir düzenleme yapın’ şeklinde beklenti içinde olduğunu görüyoruz. Yeni sisteme geçene kadar 12’nci sınıfların ders çizelgesini değiştireceğiz. Kısmen daha az ders görecekler.

SINAVA DEĞİL, ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMAK İSTİYORUZ: Biz sistemimizi üniversite sınavına hazırlığa yönelik kurgulamıyoruz. Biz evlatlarımızı üniversiteye hazırlamak için çalışıyoruz. Yükseköğretime ilişkin konularda YÖK ile işbirliği içinde gereken hazırlıkları yapacağız.

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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