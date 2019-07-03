İlk günden 98 bin tercih
1 milyondan fazla öğrencinin liseli olmak için beklediği ve 1 Temmuz’da başlayan lise tercih dönemi 12 Temmuz’a kadar sürecek.
Sürecin sorunsuz devam ettiğini belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in verdiği bilgilere göre ilk gün tercihini yapan öğrenci sayısı geçen yıla göre 8 kat arttı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu yıl ilk kez hazırladığı tercih robotunu şimdiye kadar 450 bin kişinin kullandığını belirten Bakan yardımcısı, Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Sınavsız yerel yerleştirme için hazırladığımız tercih rehberine ilk iki günde 1 milyonun üzerinde erişim yapıldı. Tercih işlemlerinin ana hatlarını ve süreci hazırladığımız bir video paylaştık. Ayrıca gelen sorulara yönelik sıkça sorulan soruları da hemen hazırlayıp kamuoyuyla paylaştık.”
REHBERLİK DESTEĞİ
Rehber öğretmenler tarafından okullarda rehberlik hizmeti de verildiğini hatırlatan Özer şöyle devam etti: “Sosyal medyadan tercih sürecine rehberlik etmek üzere infografikler paylaşıyoruz. Tüm il müdürlerimiz süreci yakından takip ediyor ve ailelere rehberlik yapıyorlar. Ayrıca ortaokullarımızda rehberlik hizmeti veriliyor. Aileler süreci rahat bir şekilde anladıkları için öğrencilerin tercihlerinde hızla karar verebiliyor. Bu da günlük tercih sayısının geçen seneye göre artmasına yol açıyor. 2018’de birinci gün 12 bin öğrenci tercih yaparken bu sene birinci gün 98 bin öğrencimiz tercihini yaptı. Bu rakam tercih sürecinin ne kadar sağlıklı ilerlediğini ve sunduğumuz rehberlik hizmetinin ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle