İlk 1500’de 37 Türk üniversitesi
ABD merkezli bilgi ve haber yayıncısı US. News, ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2020’yi yayınladı.
13 kritere göre göre yapılan sıralamada dünyanın en iyisi Harvard olurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford takip etti. Sıralamada Türkiye’den en iyi dereceyi Boğaziçi Üniversitesi186’ncı olarak elde etti. 1.500 yükseköğretim kurumu içinde 37 Türk üniversitesi kendine yer buldu. Boğaziçi Üniversitesi’ni ODTÜ 398, İTÜ 424, Hacettepe 532, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 547, Bilkent 571, Ankara 624 ve İstanbul Üniversitesi 706. sırayla takip etti.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, Boğaziçi Üniversitesi’ni Twitter’dan tebrik etti: “...İlk 200’e giren ve Türkiye özelinde en iyi dereceyi elde eden Boğaziçi Üniversitesi’nin başta rektörü olmak üzere, akademik ve idari personelini tebrik ederim.”
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