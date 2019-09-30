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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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EÄŸitim
Prof. Dr. Gülname TURAN - Ä°stanbul Teknik Üniversitesi Ä°letiÅŸim ve Pazarlama Direktörü / Rektör DanÄ±ÅŸmanÄ±
30.09.2019 - 09:17, Son GÃ¼ncelleme:/

Ä°lham verici akademisyenler ve keÅŸifler

Ä°nsan neden Ã¼niversite okur? Meslek edinmek iÃ§in mi? Ã‡alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± alanda yeni insanlar tanÄ±yÄ±p Ã§evresini geniÅŸletmek iÃ§in mi? Yoksa kaynaklara kolayca ulaÅŸabilmek ya da ilham verici akademisyenlerle tanÄ±ÅŸabilmek iÃ§in mi? Cevap, hepsi ve Ã§ok daha fazlasÄ±â€¦

Ä°lham verici akademisyenler ve keÅŸifler
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AslÄ±nda insan Ã¼niversiteyi en Ã§ok kendini keÅŸfetmek iÃ§in okur. En azÄ±ndan Ã¶yle olmalÄ±. Ã–zellikle de TÃ¼rkiye gibi bol sÄ±nav hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla geÃ§en bir ortaokul ve lise dÃ¶nemden henÃ¼z Ã§Ä±kmÄ±ÅŸsa... SayÄ±sal sorulara anÄ±nda nasÄ±l cevap verilir bunu Ã§ok iyi biliyorsunuz. SÄ±kÄ± ders Ã§alÄ±ÅŸmak mÄ±? Sizden sorulur. Ders dinlemek ve not almak konusunda kendinize Ã¶zgÃ¼ teknikleriniz bile var. Peki zorlu denklem ve teorileri kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§abayla anlayan zihniniz, size nasÄ±l bir insan olduÄŸunuzu ya da nelerden hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hiÃ§ sordu mu?

KULÃœPLER, ZAMANIN RUHU VE GEREKLERÄ°NE GÃ–RE ÅžEKÄ°LLENÄ°R
Åžimdi sÄ±ra geldi bu soruyu cevaplamayaâ€¦ Belki bu soru, denklem Ã§Ã¶zmekten daha gÃ¼Ã§. Ama size iyi bir haberim var. Bu sorunun yanÄ±tÄ±nÄ± bulmak iÃ§in yapmanÄ±z gereken sadece deneyimlemek. Peki bu ne demek?ÂÄ°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) kÃ¼ltÃ¼r, sanat, dÃ¼ÅŸÃ¼nce, uzmanlÄ±k, spor ve bilim alanlarÄ±nda sayÄ±sÄ±z kulÃ¼be sahip. MaÄŸara araÅŸtÄ±rma, okÃ§uluk, quidditch, capoeira, astronomi, fotoÄŸraf, kadÄ±n araÅŸtÄ±rmalarÄ±, biliÅŸim, uÃ§ak uzay mÃ¼hendisliÄŸiâ€¦ Bunlardan yalnÄ±zca birkaÃ§Ä±. Ä°TÃœâ€™nÃ¼n kulÃ¼plerinin sayÄ±sÄ±, Ã¶ÄŸrencilerimizin hayal gÃ¼Ã§leri kadar geniÅŸ. Bunun yanÄ± sÄ±ra, okulumuzun dÃ¼zenlediÄŸi pek Ã§ok etkinlik de Ã¶ÄŸrencilerimizin fiili olarak iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. BÃ¶ylece hem etkinliklerimize onlarÄ±n ruhu yansÄ±yor hem de hayalleri de organizasyonlarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸekillendiriyor. ZamanÄ±n ruhuna ve gereklerine gÃ¶re var olan kulÃ¼plere, yenileri hÄ±zla ekleniyor.

Ä°TÃœ olarak; farklÄ± disiplinlerin bir arada olmasÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz. Ä°talya'yla baÅŸlayÄ±p tÃ¼m Avrupaâ€™ya yayÄ±lan RÃ¶nesans'Ä±n Ã¶ncÃ¼leri de bilim, astronomi, matematik, resim, heykel, mimarlÄ±k gibi alanlarÄ± birbirinden ayÄ±rmadan Ã¶ÄŸrenmiÅŸti. Bir baÅŸka Ã¶rnek olarak Ä°ranlÄ± astronom, ÅŸair, matematikÃ§i, filozof Ã–mer Hayyam da verilebilir. BÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± ve deÄŸiÅŸimleri getiren isimler daima kendilerini farklÄ± disiplinlerle beslemiÅŸtir. Bizler de Ä°TÃœâ€™lÃ¼lerin multi-disipliner, nitelikli hobilere sahip ve bunlardan ilham alan bireyler olmalarÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz. Bu konuya verdiÄŸimiz Ã¶nemin temelinde iÅŸte bu bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± yatÄ±yor.

KulÃ¼plerimizde gerÃ§ekleÅŸen araÅŸtÄ±rma projelerinde yer alan Ä°TÃœâ€™lÃ¼ler, henÃ¼z sektÃ¶rde Ã§alÄ±ÅŸmadan endÃ¼stri dinamiklerine uygun bir ÅŸekilde ekip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmayÄ± Ã¶ÄŸreniyor. Bunu yaparken dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen yarÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lma ÅŸansÄ± elde edip pek Ã§ok Ã¶nemli baÅŸarÄ±ya imza atÄ±yorlar. Bu kulÃ¼pler kimi zaman bazÄ± Ã¶ncÃ¼ giriÅŸimlerin hatta buluÅŸlarÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± oluyor.

AMACIMIZ ÃœNÄ°VERSÄ°TELÄ°LERÄ° YENÄ°DEN OYUNLA BULUÅžTURMAK
Bu yÄ±lki sloganÄ±mÄ±zda â€˜Ãœniversiteli olmak yetmez, sen Ä°TÃœâ€™lÃ¼ olâ€™ dememizin nedeni, genÃ§lerimizi, Ã¼niversitemizde sadece bilgiyle deÄŸil gerÃ§ek bir yaÅŸam deneyimiyle karÅŸÄ±lÄ±yor olmamÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz Himalayalarâ€™da zirve yapmayÄ± dÃ¼ÅŸleyen matematik mÃ¼hendisleri, tÃ¼plÃ¼ dalÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda suyun altÄ±yla uzay atmosferinin benzerliÄŸi arasÄ±nda baÄŸ kuran uzay uÃ§ak mÃ¼hendisleri yetiÅŸtirmeyi hedefliyoruz. Hayattan keyif almayan bireyler, oyun oynamayÄ± bilmez ve keÅŸifler Ã§oÄŸunlukla oyunla yan yana durur. Ä°ÅŸte kulÃ¼plerimizde amacÄ±mÄ±z Ã¶ÄŸrencilerimizi yeniden oyunla buluÅŸturmak.

250 yÄ±llÄ±k Ä°TÃœ geleneÄŸinin arkasÄ±ndaki gerÃ§eklerden biri de multi-disipliner Ã¶ÄŸrenciler yetiÅŸtirme becerimiz. Bu sayede Ä°TÃœâ€™lÃ¼lerin vizyonlarÄ±nÄ± geniÅŸlettiÄŸimizi, yaÅŸam sevincini bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ ve onlarÄ± kendilerini gerÃ§ekleÅŸtirme yÃ¶nÃ¼nde cesaretlendirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Daha Ã¶nce belki adÄ±nÄ± bile duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sporlarla tanÄ±ÅŸmak, dÃ¼ÅŸÃ¼nce kulÃ¼plerimizle hayata yepyeni aÃ§Ä±lardan bakmak, karanlÄ±k maÄŸaralarÄ±n gizemlerini keÅŸfetmek ve Ã§ok daha fazlasÄ± iÃ§in Ä°TÃœ kulÃ¼plerinin kapÄ±larÄ±nÄ±, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da aÃ§Ä±yor. Peki, Ä°TÃœâ€™nÃ¼n birbirinden ilginÃ§ kulÃ¼plerinden hangisini denemek istersiniz?

PROF. DR. GÃœLNAME TURAN KÄ°MDÄ°R?
GÃ¼lname Turan 1977'de Ä°stanbulâ€™da doÄŸdu. Ä°TÃœâ€™de tamamladÄ±ÄŸÄ± EndÃ¼stri ÃœrÃ¼nleri TasarÄ±mÄ± lisans eÄŸitiminin ardÄ±ndan sanat tarihi doktorasÄ± yaptÄ±. 2009'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ä°TÃœ EndÃ¼stri ÃœrÃ¼nleri TasarÄ±mÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸi gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. UzmanlÄ±k ve ilgi alanlarÄ±; tasarÄ±m tarihi, zanaatler, geleneksel Ã¼retim teknikleri, Ã¼rÃ¼n-kÃ¼ltÃ¼r iliÅŸkisi olan tasarÄ±mcÄ± Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi, hem stÃ¼dyo dersleri hem de mÃ¼cevher tasarÄ±mÄ± ile tarih ve eleÅŸtiri grubu dersleri veriyor. Ä°TÃœ Ä°letiÅŸim ve Pazarlama DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Kurumsal Ä°letiÅŸim KoordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlerini Ã¼stlenen Prof. Dr. Turan, RektÃ¶r DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±â€™na da devam ediyor.

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